Zendaya a révélé ce qu’elle aimerait voir dans la troisième saison d’Euphoria

Le chiffre HBO Max est très clair sur ce qui va se passer dans la série créée par Sam Levinson. Découvrez comment elle est devenue productrice exécutive après avoir joué Rue dans la fiction dramatique.

© GettyZendaya joue Rue dans Euphoria de HBO Max.

S’il s’agit de jeunes figures, une actrice a réussi à s’imposer comme la plus populaire ces dernières années : Zendaya. Après avoir fait partie de l’industrie de Disney, l’interprète a réussi à se détacher de cette image pour s’imposer comme l’une des célébrités les plus appréciées des adolescents. Cela a été démontré en rejoignant des projets tels que homme araignéedans le Univers cinématographique MarvelSoit euphoriela série de hbo max qui l’a catapultée comme l’une des actrices dramatiques les plus appréciées.

dans la peau de rue, la protagoniste de cette fiction, Zendaya a précisé qu’elle est capable de diriger des productions complètement éloignées de la comédie ou des super-héros. A tel point qu’elle est même devenue la plus jeune lauréate du Emmy Award de l’actrice exceptionnelle dans une série dramatique. Cette année, elle a de nouveau dépeint cette jeune femme qui doit retrouver l’espoir tout en faisant face aux pressions de l’amour, de la perte et de la dépendance.

La série, mettant en vedette les vies entrelacées des habitants d’East Highland, a été créée et écrite par Sam Levinson. Cependant, dans le deuxième volet, son propre protagoniste a été lancé en tant que producteur exécutif et a contribué aux décisions de cette bande HBO Max qui a obtenu cette année 16 nominations aux Emmy. En dialogue avec The Hollywood Reporter, il a expliqué : «Dans la première saison, il l’a déjà fait sans avoir le titre. Sam me donnait l’espace créatif pour apprendre”.

Une fois que vous avez commencé à travailler sur Euphorie 2 officiellement en tant que productrice, elle s’est rendu compte qu’elle pouvait apprendre beaucoup plus qu’elle ne le pensait. « L’émission m’a permis de sortir de ma coquille d’actrice, mais aussi derrière la caméra. Cela implique d’être dans un endroit où il n’y a pas de mauvaises idées et où vous vous sentez suffisamment en sécurité pour prendre la parole et dire : « Hé, et si on essayait ça ? Personnellement, je suis très autocritique, mais ici, j’ai mes propres responsabilités. ETJe suis à chaque étape du chemin, même pendant le montageet c’est très spécial”.

Cette pratique intensive en tant que productrice dans la deuxième saison l’a préparée pour ce qui sera la troisième partie. Et bien que le tournage n’ait pas encore commencé, puisque l’actrice est très occupée à filmer Dunes : partie 2, Zendaya est très claire sur ce qu’elle aimerait voir sur l’écran de HBO Max. « Je crois que ce sera passionnant d’explorer les personnages en dehors du lycée. Je veux voir à quoi ressemble Rue sur son chemin vers la sobriété, à quel point cela peut sembler chaotique. Mais aussi avec tous les personnages, dans le sens où ils essaient de comprendre quoi faire de leur vie après avoir terminé leurs études et quel genre de personnes ils veulent être. Il y a tellement de talent là-bas que vous voulez vous assurer que tout le monde a une chance de briller.”.

