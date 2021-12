Les 2 meilleurs endroits d’Emily à Paris que vous pouvez visiter dans la vraie vie

in

Le 22 décembre, Netflix est revenu pour parier sur Emilie à Paris. La série, avec Lily Collins, est un succès total et est arrivée avec une nouvelle saison après un an sans nouvelles de la responsable marketing Emily Cooper. A cette occasion, la protagoniste fait face à de nouveaux défis professionnels et au pire moment de sa vie privée : faire face à la culpabilité d’avoir couché avec le petit ami de son amie.

Cependant, en plus de l’excellente intrigue dont il dispose est un avantage pour la bande, la réalité est que Emilie à Paris a une belle mise en scène. C’est que, comme son nom l’indique, la fiction se déroule en France, notamment dans la capitale parisienne, mais en même temps elle passe par les meilleurs endroits touristiques que le pays possède. En fait, dans cette édition, c’était à l’époque où certains quartiers de la ville étaient les plus connus.

Cependant, il y avait deux des meilleurs emplacements cette saison de Emilie à Paris Et, le meilleur de tous, ils peuvent être visités dans la vraie vie. C’est avant tout Villefranche – sur – Mer. Dans l’un des premiers épisodes de la deuxième édition, Emily se rend à Saint-Tropez pour un week-end de vacances, mais même s’ils ont utilisé le nom de cette petite ville, le protagoniste n’était pas là à l’origine, mais dans celui mentionné précédemment.

De plus, dans ce chapitre, il y avait une belle combinaison entre Villefranche – sur – Mer et Saint – Jean – Cap – Ferrat, qui se visite également. En outre, le Marché d’Aligre est un autre des meilleurs endroits, qui est capturé à l’écran lorsqu’Emily et Gabriel se rendent au marché pour acheter de la bonne nourriture pour son anniversaire. Ce lieu est situé dans la ville 12.

Sans doutes, Emilie à Paris C’est l’une des séries les plus ambitieuses de Netflix en raison du nombre de lieux qu’elle parcourt et du budget qu’il a fallu pour pouvoir tourner dans ces différentes villes. En fait, c’est l’un des grands attraits de la fiction grâce au fait que rien n’est sauvegardé dans aucun des épisodes.

