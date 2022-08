Day Shift, film avec Karla Souza : distribution complète et intrigue

La plateforme de streaming Netflix fraichement publié »Quart de jour » son nouveau film original mettant en vedette Jamie Foxx. Ici, nous rencontrons Bud Jablonski, un père de famille et nettoyeur de piscine qui soutient secrètement sa famille en étant un chasseur de vampires. Produit par le cinéaste de »John Wick », Chad Stahelski »Day Shift » est prêt à mettre l’accent sur ses scénarios d’action.

De plus, nous pourrons voir la participation de la talentueuse actrice mexicaine Karla Souza, qui jouera Audrey, une chef vampire d’une organisation de vampires cherchant à se venger des chasseurs de vampires qui ont tué sa fille. L’histoire de »Day Shift » promet d’avoir de l’action, du sang et du suspense, étant un film que vous ne voudrez pas manquer, avec un excellent casting.

De quoi parle DayShift ?

Jamie Foxx joue le rôle d’un père travailleur qui veut juste donner une belle vie à sa fille ingénieuse, mais son travail de nettoyage de piscines dans la vallée de San Fernando est une façade pour sa véritable source de revenus, chassant et tuant des vampires dans le cadre. d’une union internationale de chasseurs de vampires.

Le producteur Chad Stahelski a commenté ce à quoi le public peut s’attendre du prochain film: « Ayant fait tous les films de John Wick et ensuite lu le scénario, je pense JJ Perry fait de ‘Day Shift’ une nouvelle approche des films de vampires… JJ a pris une partie de la mythologie des vampires et l’a mise dans des situations folles de fusillades et de poursuites en voiture et en vélo. »

Lors du premier regard de Netflix sur « Day Shift », Jamie Foxx a expliqué: « Dans ce film, je suis dans le domaine de la chasse aux vampires et de l’argent pour les crocs. » Il a continué en plaisantant : « Nous faisons quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est amusant et les cascades que vous verrez sont incroyables. »

Casting complet de Day Shift

Jamie Foxx jouera le rôle de Bud Jablonski, un chasseur de vampires rebelle qui n’aime pas suivre les règles, une attitude qui lui cause beaucoup d’ennuis. Pour l’aider sera Big John Elliott, un personnage joué par le rappeur Snoop Doggun ami chasseur de Bud qui l’aidera à retourner dans sa guilde, menant à plusieurs moments hilarants entre le duo dynamique.

Karla Souza nous montrera un côté terrifiant en jouant un vampire vengeur et maléfique, ainsi qu’une personnalité rusée, inventant une sorte de crème solaire qui lui permet de sortir au soleil et de cacher son identité de vampire. »Day Shift » comprend également la participation de David Franco, Natasha Liu Bordizzo, Méagan Bon, Steve Howe Oui Scott Adkins.