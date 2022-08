‘The Boys’ commence la production de sa quatrième saison

La production de la quatrième saison de »Les garçons » est sur le point de commencer. Le showrunner de la série Prime Video, Eric Kripke a partagé une photo sur son Twitter officiel de lui faisant un voyage à Toronto, au Canada, où les trois premières saisons de l’émission ont été filmées, et le hashtag #Season4 peut être vu écrit sur le post, laissant entendre que la prochaine saison est presque là. point de départ.

C’est en juin, quelques jours seulement après la première de la saison 3, qu’Amazon a confirmé que « The Boys » aurait une quatrième saison. Bien que peu de détails sur les prochains épisodes soient connus pour le moment, il a été récemment confirmé que Cameron Crovettiqui joue le fils super puissant de Homelander, Ryan, avait été promu dans une série régulière pour la saison 4. Deux nouveaux supers originaux ont également été confirmés pour la nouvelle saison, avec Valérie Curry jouer à Firecracker et Susan Heyward comme Sœur Sage.

« Dès notre première conversation avec Eric Kripke et l’équipe créative à propos de la saison 3 de » The Boys « , nous savions que la série devenait encore plus audacieuse, un exploit impressionnant compte tenu de l’énorme succès de la saison 2 nominée aux Emmy », a déclaré Vernon. Sanders , responsable de la télévision mondiale, Studios Amazon lors du renouvellement de la série. « Les Boys continuent de repousser les limites de la narration alors qu’ils divertissent et tissent sans relâche une satire sociale qui semble trop réelle. »

La confirmation de la saison 4 par Amazon est intervenue après Karl Urbainl’acteur qui joue dans »The Boys » en tant que Billy Butcher, a confirmé en mars qu’il reviendrait à son personnage pour une nouvelle saison, cependant, il n’y avait toujours pas de confirmation officielle de Prime Video.

« Parlant au nom des acteurs et de l’équipe, nous sommes très reconnaissants à SonyAmazon, et surtout, les fans pour avoir adopté la série et nous avoir permis d’en faire plus », a déclaré le producteur exécutif Eric Kripke dans un communiqué sur la saison 4. « Nous sommes ravis de poursuivre le combat de Butcher et des garçons contre Homelander et les Sept, ainsi que des commentaires sur le monde fou dans lequel nous vivons. »

»The Boys » est basé sur la série comique du même nom créée par Garth Ennis Oui David Robertson. La troisième saison de la série a commencé le tournage en janvier 2021, après avoir retardé sa production en raison de la pandémie, puis a terminé le tournage en septembre de la même année. Vous pouvez actuellement profiter des trois premières saisons de »The Boys » sur la plateforme Prime Video.