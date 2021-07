La confrontation entre Zack Snyder et Warner Bros est loin d’être terminée. Alors que le réalisateur et le producteur étaient clairs sur la distance professionnelle qu’ils maintiennent, les fans ne veulent pas rater chaque occasion de montrer leur mécontentement et cette fois ils ont profité de la première de Space Jam 2 pour le faire. Que s’est-il passé?

La guerre entre ces géants de l’industrie a une longue histoire : des premières frictions sur leur désengagement de la Justice League en 2017 au refus de l’entreprise de continuer avec le Snyder-Verse une fois son tribunal ouvert en 2021. « Warner est Anti-Snyder. Ils ne peuvent pas s’en empêcher. Je ne sais pas pourquoi je suis pénible pour eux, honnêtement, je n’essaie pas de l’être. », a pu s’exprimer le cinéaste sur le conflit.







Les déclarations de Snyder se sont accompagnées d’une vive réaction de ses fans, qui se sont tournés vers les réseaux pour le défendre. Avec le hasthtag #RestoreTheSnyderVerse Ils ont lancé une campagne pour demander les cassettes de l’univers entier. Cependant, Warner n’a pas seulement ignoré les affirmations, Au contraire, il a averti qu’il prendrait des mesures s’ils franchissaient la ligne.

Zack Snyder s’en prend à nouveau à Warner Bros

C’est précisément l’une des actions des fans qui a le plus dérangé la société de production, ce sont les boycotts organisés de ses films. C’est arrivé avec Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat et plus récemment, avec Space Jam : A New Era. Alors que le film a reçu des critiques mitigées après sa sortie le 15 juillet, ses notes marquent une cruauté évidente de la part du public de Snyder : IMDB lui a donné 3,6 / 10, Rotten Tomatoes seulement 38% d’approbation et Metacritica a également obtenu 38%.

En mai, la journaliste Grace Randolph (célèbre pour sa chaîne YouTube) Il a assuré que WB en a déjà marre de cette situation, qu’il n’accepte même pas de parler de SnyderVerse car il estime qu’il fait de l’ombre à ses premières. En fait, dans les bureaux de Warner, ils sentent le sujet comme personnel et ils sont fatigués de la persécution des fans. Réussiront-ils à nouveau le boycott ?