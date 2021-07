Les premières images et affiches de Chucky arrivent, la poupée tueuse revient dans l’émission télévisée Child’s Play

Oublie le Un jeu d’enfant reboot, le vrai Chucky est de retour dans un premier aperçu du retour de l’icône de l’horreur dans la nouvelle série SyFy, Chucky, du créateur de la franchise Don Mancini. La nouvelle série sera diffusée le 12 octobre sur SyFY et USA, et elle voit le retour de nombreux Un jeu d’enfant familiers dirigés par Brad Dourif en tant que voix de Chucky et Jennifer Tilly en tant que Tiffany.

Dans la description de la nouvelle série, « Une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée ‘Good Guy’ d’époque se soit présentée à une vente de garage de banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer la ville des hypocrisies profondes et des secrets cachés. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent d’exposer la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire. «

#chucky est le nom, slashing est mon jeu. surveillez vos arrières à partir du 12 octobre. pic.twitter.com/exhzdXfm2R – Chucky (@ChuckyIsReal) 16 juillet 2021

Parler à Divertissement hebdomadaire, le créateur Mancini a déclaré: « » Le personnage principal est un garçon gay de 14 ans qui est victime d’intimidation et en quelque sorte perdu après la mort récente de sa mère. C’est un jeune artiste [making] sculptures avec des parties de poupée. Il trouve Chucky lors d’un vide-grenier et l’achète, mais il s’avère qu’il obtient bien plus que ce qu’il avait prévu. Une des choses que je voulais faire était d’apporter [the franchise] revenir à ses racines de jeu d’enfant et avoir les protagonistes [be] des gamins. Mais comme, avec les deux premiers films, nous avions déjà songé à avoir de petits enfants, je voulais explorer quelque chose de différent, alors cette fois, nous explorons de jeunes adolescents. »

En plus des nouveaux arrivants tels que Devon Sawa et Lexa Doig, Alex Vincent, Christine Elise et Fiona Dourif figurent parmi les autres favoris des fans de Child’s Play. Dans la nouvelle série, il y a un certain nombre d’hommages et de rappels délibérés aux films de la franchise, y compris la poupée Chucky modélisée directement à partir de celle vue dans Jeu d’enfant 2.

« L’une des choses dont nous sommes fiers, et je pense que cela rend notre franchise singulière, c’est que nous avons créé un récit relativement cohérent et cohérent au cours de 33 ans et sept films et maintenant huit épisodes de télévision », a déclaré Mancini. « Je pense que c’est l’une des choses que nos fans aiment dans la franchise Chucky. J’ai délibérément terminé Culte de Chucky sur une série de cliffhangers, des cliffhangers majeurs, car je savais qu’une série télévisée serait l’endroit idéal pour s’adapter à l’exploration des ramifications. Nous commençons donc la série en présentant notre nouvelle histoire, notre nouveau milieu, puis nous commençons à intégrer les personnages vétérans dans l’histoire, et tout se met en place pour une grande confrontation. »

Il a poursuivi: « Au fil des ans, j’ai entendu dire que le favori des fans parmi tous les films était Child’s Play 2. Je pense que l’une des raisons est à quoi Chucky ressemblait dans ce film et à quoi le regretté réalisateur John Lafia, qui décédé l’année dernière, a tiré sur Chucky. Notre objectif avec la série était de ramener précisément le look de Chucky à cela. Tony Gardner et Peter Chevako (les artistes des effets spéciaux responsables de la création des marionnettes de la série) ont fait un excellent travail. Je pense que les fans sont vraiment va adorer ça. »

Mancini espère que la série s’avérera être un nouveau départ pour la poupée démoniaque, et il aimerait produire plus de saisons et de films pour faire passer la franchise sur plusieurs plateformes. « Nous avons l’intention de le faire, que ce soit au lieu de saisons supplémentaires de la série, ou en tandem avec [them], potentiellement », a-t-il déclaré. « Nous créons un univers Chucky plus large avec la série télévisée qui pourrait désormais couvrir différents médias. » L’affiche arrive exclusivement d’Entertainment Weekly.

