Nam Joo Hyuk admet que Suzy lui donne la chair de poule dans une interview

Netflix drame Commencez est en train de gravir rapidement les échelons alors qu’il continue d’impressionner les téléspectateurs et de briser les records. Les téléspectateurs adorent la chimie entre les deux fils, Nam Joo Hyuk et Suzy et nous en voyons plus dans une interview avec Youtube canal, L’évanouissement.

Pendant l’interview, les deux acteurs jouent à un jeu intitulé «Qui, moi?» où on leur pose des questions et doivent déchiffrer entre lequel des deux correspond le plus à la question. Au fur et à mesure qu’ils répondaient aux questions, on en révéla davantage sur leurs impressions les uns des autres.

Lorsqu’on leur a posé la question «qui pensez-vous serait le plus susceptible de faire des heures supplémentaires», les deux acteurs ont répondu à Suzy sans hésitation. Ils ont tous deux convenu que Nam Joo Hyuk est du genre à rentrer chez lui dès que l’horloge arrive à la fin de son quart de travail, ce qui a fait rire le studio.

Cependant, Nam Joo Hyuk a admis que si son patron avait besoin de lui pour faire plus de travail, il obéirait poliment parce qu’il est un disciple qui aime être conduit.

Lorsqu’on leur a demandé qui avait des passe-temps les plus uniques, toujours sans hésitation, les deux acteurs ont pu répondre que Suzy en avait le plus. L’actrice a énuméré ses passe-temps et sa liste a vraiment impressionné Nam Joo Hyuk et le reste du studio!

Les fans de Nam Joo Hyuk se préparent à la question suivante car elle est absolument adorable. Lorsqu’on leur a demandé qui semble dur à l’extérieur mais qui est doux à l’intérieur, les deux acteurs ont répondu rapidement que Nam Joo Hyuk est comme ça! Même lui admet qu’il pleure facilement.

Enfin, lorsqu’on leur a demandé qui était le plus aventureux des deux, ils ont hésité un peu avant de répondre qu’ils étaient tous les deux aventureux à leur manière. Cependant, Nam Joo Hyuk a révélé qu’il pensait que Suzy était la plus aventureuse lorsqu’elle agit.

Cela ne s’arrête pas là alors que Nam Joo Hyuk a fait craquer tout le studio, y compris Suzy avec ce qu’il a dit après.

Ces deux acteurs visuels ont continué à prouver leur chimie sur leur Commencez ensemble et nous vivons pour cela! Découvrez le reste de l’interview avec L’évanouissement au dessous de!