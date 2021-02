Harold et le film Purple Crayon obtient la star de Shazam Zachary Levi

Un film d’action en direct basé sur le livre classique pour enfants Harold et le crayon violet va de l’avant avec Shazam! star Zachary Levi dans un rôle principal. De Sony Pictures, l’adaptation est écrite par David Guion et Michael Handelman (Nuit du musée: le secret de la tombe, Dîner pour Schmucks). John Davis (Dolemite est mon nom, De Disney Croisière dans la jungle) produit par l’intermédiaire de David Entertainment. Un réalisateur n’a pas encore été nommé.

Harold et le crayon violet a été publié pour la première fois en 1955. Écrit par Crockett Johnson, le livre raconte l’histoire d’un garçon de quatre ans qui crée un monde entier en le dessinant avec un crayon violet spécial, culminant avec lui dessinant sa propre maison et son lit afin qu’il puisse aller dormir. C’est une prémisse si simple, mais l’histoire a été un grand succès, provoquant six suites dans les années suivantes et se terminant par L’ABC d’Harold en 1963.

En 2002, Adelaide Productions a développé une série animée de 13 épisodes pour HBO basée sur le livre original. Narrée par Sharon Stone et mettant en vedette Connor Matheus dans le rôle de Harold, la série a remporté le Daytime Emmy Award pour la conception du titre principal. Chaque épisode suivait Harold utilisant le crayon violet pour explorer de nouveaux mondes tout en apprenant de précieuses leçons de vie en cours de route.

Il y a eu des tentatives pour développer une réimagination sur grand écran de Harold et le crayon violet depuis plus d’une décennie. Il a été rapporté en 2010 que Warner Bros.et Columbia Pictures faisaient équipe pour un Harold film avec Josh Klausner écrit et James Lassiter et Will Smith en production. Il a été rapporté plus tard en 2016 que Dallas Clayton allait écrire le scénario d’une version cinématographique animée par CGI de l’histoire. À un moment donné, Spike Jonze essayait de faire un Harold film aussi, mais sa vision ne s’est jamais concrétisée non plus.

Pas de détails sur cette nouvelle direction pour le Harold et le crayon violet film ont été révélés au-delà de cela, ce sera une « adaptation en direct ». On ne sait pas non plus si Levi est censé jouer Harold, peut-être en tant que version plus ancienne du personnage, ou quelqu’un d’autre impliqué dans l’histoire. Il est également possible qu’il puisse servir de narrateur à la manière de Sharon Stone pour la série animée HBO. Dans tous les cas, ce n’est que spéculation à ce stade jusqu’à ce que plus d’informations soient divulguées sur le projet.

Zachary Levi pourrait être surtout connu pour avoir joué le super-héros titulaire dans le film DCEU Shazam!, qui est sorti en 2019. Un succès au box-office, le film a déjà une suite en préparation avec Levi prêt à reprendre le rôle. Appelé Shazam! La fureur des dieux, la suite devrait sortir le 2 juin 2023. De plus, Levi est également connu pour avoir joué dans la série télévisée Mandrin et est apparu dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Fandral dans Thor: Le Monde des Ténèbres et Thor: Ragnarok.

Il n’y a pas encore de mot sur quand Harold et le crayon violet peut commencer la production, mais étant donné le temps que l’idée languit déjà dans l’enfer du développement, je ne serais pas encore trop enthousiasmé par l’adaptation du film. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

