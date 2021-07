Guide: Meilleurs jeux d’anime PS4

15. Arslan : Les guerriers de la légende (PS4)

Éditeur: Koei Tecmo / Développeur: Oméga Force Date de sortie: 9 février 2016 ( Etats-Unis ) / 12 février 2016 ( Royaume-Uni/UE )

Arslan: The Warriors of Legend est un jeu de hack and slash de style Warriors basé sur La Légende Héroïque d’Arslan – une série de romans fantastiques assez ancienne qui a été adaptée en manga par Alchimiste du métal complet l’auteur et artiste Hiromu Arakawa en 2013. Un anime a suivi en 2015, et ce jeu a été poussé parallèlement à la résurgence de la propriété. En ce qui concerne les titres d’action de Koei Tecmo, il s’agit d’un morceau solide comme le roc, avec des personnages sympas et de jolis visuels.

The Warriors of Legend couvre les arcs de l’histoire d’ouverture de l’œuvre originale, afin que les nouveaux arrivants ne soient pas perdus. En fait, cela signifie que le jeu a le potentiel d’être une passerelle vers le monde plus vaste de Arslan.