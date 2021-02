Une mère célibataire a partagé ses difficultés financières AUJOURD’HUI. Un spectateur l’a trouvée pour offrir de l’aide

Dee Robinson n’était à l’écran que pendant environ 25 secondes dans un segment AUJOURD’HUI à la fin de l’année dernière, mais l’histoire de la mère célibataire de la lutte contre les difficultés financières pendant la pandémie a profondément touché un spectateur de l’autre côté du pays.

La mère de deux enfants d’Atlanta a déclaré en décembre à la correspondante principale de NBC News à Washington, Hallie Jackson, comment elle travaillait plusieurs emplois et utilisait des garde-manger pour nourrir ses enfants après avoir perdu son emploi à temps plein à cause de la pandémie. En regardant à la maison, une maman de Sacramento, en Californie, a voulu savoir comment elle pouvait aider.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

Sue Sperber a contacté la filiale locale de NBC KCRA pour voir si elle pouvait entrer en contact avec Robinson, ce qui a conduit à un moment d’émotion aujourd’hui jeudi.

Sperber et son mari ont proposé de payer le premier et le dernier mois de loyer ou toute autre aide financière dont Robinson a besoin parce qu’elle et ses enfants risquent d’être expulsés le mois prochain.

« Ce serait un honneur pour nous de pouvoir le faire », a déclaré Sperber à Robinson via Zoom sur AUJOURD’HUI. « Je pense que vous êtes un excellent modèle pour vos enfants. Ils vous voient travailler et cela ne vous concerne pas seulement, cela inspirera vos enfants à voir à quoi ressemble une bonne éthique de travail. »

« Merci beaucoup, » dit Robinson en tamponnant ses larmes. « Compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, c’est formidable de savoir qu’il y a encore de bonnes personnes là-bas. »

Robinson a conduit Uber et Lyft à essayer de joindre les deux bouts après avoir perdu son emploi dans une coopérative de crédit en mars 2020, lorsque la pandémie a commencé.

Dee Robinson, mère célibataire de deux enfants, dont un fils qui a des besoins spéciaux, était reconnaissante envers un téléspectateur AUJOURD’HUI qui a tendu la main après que Robinson ait perdu son emploi en raison de la pandémie. AUJOURD’HUI

« Mon fils est handicapé, trisomique et autiste, et avec la pandémie, ça a été très, très difficile », a déclaré Robinson à Natalie Morales AUJOURD’HUI jeudi.

Elle a perdu six mois de loyer après avoir perdu son emploi alors qu’elle travaillait uniquement pour subvenir aux besoins de ses enfants.

«Je leur dis juste, vous savez, ‘Tout va bien se passer’ », dit-elle en larmes.

Robinson et ses enfants risquent d’être expulsés le 1er mars et sa voiture est en cours de reprise de possession.

«C’est au point que je ne peux même pas dormir», dit-elle. « J’ai besoin de réponses. Je veux des réponses. J’ai juste besoin d’aide. »

Sperber a été émue par la détermination de Robinson pendant une période difficile lorsqu’elle a vu le rapport 45secondes.fr en décembre sur les Américains en difficulté pendant la pandémie.

«J’ai juste été inspirée par sa persévérance et le fait qu’elle avait deux emplois, et j’ai dit à mon mari, Owens: ‘J’ai vu une femme ce matin qui est un si bon modèle pour tout le monde’ », a déclaré Sperber. «Elle travaille tellement dur pour être une bonne mère et subvenir aux besoins de sa famille. Elle a vraiment touché mon cœur. «

Sperber a tendu la main et a pu entrer en contact avec Robinson pour lui offrir de l’aide pendant une période difficile.

«Je suis content qu’au moins tu m’as entendu, quelqu’un a entendu», lui dit Robinson. « C’est difficile. C’est difficile d’être une mère célibataire avec deux enfants, et c’est encore plus difficile avec des enfants ayant des besoins spéciaux. »

«Être parent pour moi est la vocation la plus importante avec laquelle chacun de nous peut avoir la chance et relever les défis comme vous essayez de le faire a vraiment résonné avec nous», a déclaré Sperber.

Robinson a également annoncé la bonne nouvelle qu’elle a commencé un nouvel emploi la semaine dernière et qu’elle suit actuellement une formation pour obtenir un permis de dommages-intérêts nécessaire à la vente d’une assurance dommages.

Sperber, qui espère que son acte de gentillesse inspirera d’autres à aider ses compatriotes américains dans le besoin, est restée en contact régulier avec Robinson pour lui fournir l’aide financière dont elle a besoin une fois qu’elle aura obtenu un nouveau logement.

« C’est une bénédiction pour nous », a déclaré Robinson.