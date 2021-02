Jupiter’s Legacy: Netflix annonce la date de sortie de la série

Cela fait longtemps que l’auteur de la bande dessinée Mark Millar fait un accord avec Netflix pour la production et la distribution de ses titres les plus remarquables, et après ce qui semble être une attente interminable, le titre le plus remarquable de Mille est très proche d’atteindre le catalogue de la plateforme.

Après un développement approfondi de l’adaptation prévue de « L’héritage de Jupiter», Le service de streaming a enfin présenté un premier teaser promotionnel dans lequel, bien que ne montrant pas d’images de l’esthétique de la série, il a été révélé qu’il atteindra le public vendredi prochain, 7 mai, de sorte que l’attente ne se prolongera que jusqu’à quelques mois.

Vous pourriez aussi être intéressé par: WandaVision: « Agatha All Along » atteint la première place sur iTunes

«Après près d’un siècle à protéger l’humanité, la première génération de super-héros doit veiller à ce que leurs enfants continuent leur héritage. Mais les tensions montent alors que de jeunes super-héros, avides de prouver leur valeur, lichan d’être à la hauteur de la réputation publique légendaire de leurs parents et de leurs attentes personnelles », indique sa description officielle.

La bande-annonce présente des animations représentant de vastes pièces et des couches comme la voix de Josh Duhamel, qui donnera vie à L’utopique. Son casting comprend également la participation de Leslie Bibb, Ben Daniels, Andrew Horton, Matt Lander Oui Elena Kampouris. Mark Millar sert de producteur exécutif aux côtés de Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight entre autres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le scénariste de ‘Rick et Morty’ travaille déjà dans la septième saison

Mille est connu dans le monde de la bande dessinée pour ses contributions au genre des super-héros comme « Némésis« Ou »Déchirer, foutre une branlée« , Qui a ses propres adaptations pour le grand écran. En octobre de l’année dernière, dans des circonstances indirectement liées à la pandémie, Netflix hl’adaptation de « L’ordre magique», Qui était sur le point de commencer sa phase de production.

La première saison de « L’héritage de Jupiter»Sera composé de huit épisodes. En raison de la longueur du travail imprimé, le service de streaming devrait envisager de produire des saisons supplémentaires, en fonction du succès de cette série.