Youzik: Téléchargez et convertissez vite l’audio en mp3 de YouTube

Nous savons que l’une des choses que vous aimez le plus faire avec votre téléphone portable est d’écouter de la musique. Nous avons de nombreuses options, mais l’une des meilleures est toujours Spotify. C’est un service de streaming où nous avons des millions de chansons, que nous pouvons écouter autant de fois que nous le voulons pour très peu d’argent. Mais il se peut que vous n’aimiez pas Spotify, ou que votre débit de données ne vous permette pas d’utiliser un tel service. Ensuite, il faut aller au niveau local.

C’est simple, vous avez la musique stockée sur votre téléphone, et vous l’écoutez quand vous voulez, sans dépenser de données. Mais avoir des centaines de chansons sur son portable peut être un problème si on ne sait pas où les télécharger. Aujourd’hui, nous allons vous donner l’un des moyens les plus simples et les plus rapides d’avoir toute la musique que vous voulez, gratuitement et de la meilleure source du moment.

YouTube abrite des millions d’heures de musique

Je suis sûr que vous êtes allé plus d’une fois sur YouTube pour écouter de la musique. Grâce à Google, nous disposons de l’un des meilleurs portails pour voir ou entendre ce que nous voulons. Il doit être très rare qu’elle ne soit pas sur YouTube. Vous pouvez trouver de la musique qui n’est pas sur Spotify, ou des créations d’artistes qui ne mettent en ligne que leurs titres sur YouTube. Nous avons l’exemple clair des sessions de musique électronique. Sur YouTube, nous en avons des millions, étant donné qu’il est très compliqué de les écouter sur d’autres services.

Eh bien, aujourd’hui nous vous laissons avec Youzik, une page où vous pouvez convertir gratuitement toutes les vidéos que vous voulez en mp3. Si vous n’avez jamais utilisé de convertisseur, il fonctionne de manière très simple. Il vous suffit de placer le lien de la vidéo dans la case correspondante, et vous pouvez alors générer le fichier mp3. Après quelques secondes, la vidéo aura été convertie en un fichier audio, que vous pourrez télécharger sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette.

Youzik est l’un des meilleurs que nous puissions voir actuellement, car il est rapide et efficace. Nous n’avons pas de publicité abusive, ce qui est sans doute pour soutenir ce type de convertisseur. Nous pouvons l’utiliser autant de fois que nous le voulons, avec des vidéos de n’importe quelle durée. Youzik est sans aucun doute la meilleure option si l’on veut télécharger des conférences, des chansons ou des sessions sur YouTube. Une fois que nous avons la piste audio, nous n’aurons plus jamais besoin de dépenser des données pour l’écouter.

 

Où télécharger Youzik ?

Vous pouvez télécharger le logiciel Youzik, directement sur leur site officiel.

On peut aussi télécharger des vidéos mais pas forcement de bonne qualité infos venant de siliconwadi.fr youzik est de retour apres quelques péripéties mais La vitesse est assurée car le site convertit et télécharge la vidéo en même temps, évitant ainsi de perdre du temps. YouZik est compatible avec tous les navigateurs et systèmes d’exploitation, ainsi qu’avec les smartphones, vous pouvez donc télécharger YouTube au format mp3 même lorsque vous êtes en déplacement, et ainsi avoir le fichier mp3 toujours avec vous.