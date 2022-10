The Rings of Power : l’identité de Sauron révélée – nous avons maintenant toutes les réponses

O garçon! Le final de The Rings of Power était très attendu. Nous avons réfléchi et spéculé pendant toute une saison : qui est Sauron ? demi-frontière, l’étranger? Le dernier épisode de la saison a enfin révélé son identité. Toutes les réponses à vos questions se trouvent ici !

Galadriel a été trompé

la Espoir de Galadrielque le mystérieux Halbrand est d’ascendance royale et pourrait aider les gens dans leur lutte contre le mal a été révélé avec la sortie d’aujourd’hui de la finale de la saison enterrer.

Son vif intérêt pour Forge par Celebrimbor et ses yeux écarquillés lorsque le forgeron elfique parle de pouvoir sur le monde physique et invisible fait que Galadriel s’assoit et le remarque.

Alors qu’elle commence lentement à remettre en question les motivations de Halbrand, elle reconsidère son pedigree apparent en tant que Roi des Terres du Sud et note que cette lignée déjà disparu depuis longtemps est.

Pourquoi Sauron a-t-il sauvé Galadriel ?

Sauver Galadriel était Halbrands Billet pour entrer dans le royaume des elfes et Contacter le forgeron elfique Celebrimbor pour l’aider à fabriquer les anneaux de pouvoir.

Aussi son blessure grave il aurait peut-être prévu d’influencer davantage Galadriel.

Nous savons déjà de l’histoire bien connue du Seigneur des Anneaux que Sauron lui-même camouflage dans d’autres corps peut atteindre ses objectifs. Comme par exemple comme Annatarle le rois humains subjugue avec ses dons insidieux et conduit à la destruction.

Un aperçu de son avenir sombre on voit quand à la fin de l’épisode Galadriel et Halbrand se séparent et lui dans mordorle centre de son futur pouvoir, regarde vers Mount Doom.

Nous pouvons nous réjouir de la deuxième saison, de la Corruption par les anneaux de pouvoir et le développement ultérieur de Halbrand dans le souverain sombre. Comment as-tu aimé ça ? saison finale? Aviez-vous anticipé Halbrand Reveal ?