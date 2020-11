Youzik: meilleur logiciel pour télécharger la musique YouTube en MP3

Nous aimons la musique, et pour de nombreux utilisateurs, YouTube est la principale source de contenu musical. C’est pourquoi nous voulons aujourd’hui vous présenter Youzik, un système de téléchargement de musique de haute qualité qui tire parti du plus grand magasin de vidéos du monde, YouTube. Son utilisation est extraordinairement simple et la qualité du fichier .mp3 qu’il propose ne nous laissera pas indifférents. C’est pourquoi nous voulons que vous vous intéressiez de près à Youzik, une alternative intéressante aux autres systèmes qui fonctionnent de manière similaire mais qui téléchargent des contenus de qualité inférieure ou sont pleins de publicité. Voyons donc comment nous pouvons facilement télécharger notre musique avec Youzik.

C’est ainsi que ses développeurs nous le présentent :

Youzik est le site web qui permet de télécharger des vidéos de Youtube au format mp3, c’est le plus rapide et le plus simple du web et aucune installation ou enregistrement n’est nécessaire, il suffit de rechercher ou de copier directement l’URL que vous souhaitez dans le champ ci-dessus. Notre service convertit la vidéo et la télécharge en même temps, il n’y a pas de délai pendant ce processus, ce qui fait de Youzik la plateforme la plus efficace qui soit. En outre, le site web est adapté aux téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables, etc… Grâce à cela, vous pouvez faire une sauvegarde du fichier mp3 sur tout type d’appareil. Enfin, notre système affiche une qualité inégalée selon la vidéo téléchargée (320 kbps la plupart du temps).

Comment fonctionne le téléchargement via des liens ?

Le fonctionnement du système est aussi simple qu’on peut l’imaginer, il suffit de se diriger vers YouTube pour cliquer sur la vidéo de notre chanson préférée. Une fois que nous sommes dedans, nous allons dans la barre d’adresse de notre navigateur et nous en profitons pour copier l’adresse de la vidéo, en utilisant la souris ou le raccourci clavier Ctrl+C pour copier et Ctrl+V pour coller.

Nous allons maintenant passer au site web de Youzik. Une fois à l’intérieur, il suffit de copier la vidéo dans la barre de recherche de Youzik, comme si c’était Google et de cliquer sur la loupe, elle ouvrira automatiquement une vignette de la vidéo que nous avons sélectionnée pour télécharger sa musique. Il suffit de cliquer sur « télécharger la vidéo en MP3 », un ovale rose assez coloré, et le téléchargement commencera de la manière la plus rapide.

Comment puis-je télécharger du contenu dans un autre format ?

Une fois à l’intérieur de la vidéo en question, grâce au système de recherche Youzik, nous trouvons un équipement juste à côté du bouton « télécharger la vidéo en MP3 », si nous cliquons sur l’équipement, icône typique de la section des paramètres, nous avons la possibilité de « télécharger dans un autre format ». En cliquant, il nous redirigera vers une autre page web mais sans perdre la vidéo en question, et nous permettra de télécharger l’audio de la vidéo dans un autre type de format que nous voulons ou qui correspond à nos besoins, nous choisirons dans cette liste :

MP4

AVI

MOV

FLV

3GP

M4A

AAC

OGG

Puis-je télécharger la vidéo sans avoir le lien ?

Oui, Youzik a son propre moteur de recherche et il fonctionne étonnamment bien. Il suffit d’écrire le nom de la chanson ou de l’artiste et de taper sur la loupe une fois de plus pour obtenir les meilleurs résultats. À partir de la liste qu’ils nous proposent, nous téléchargerons celui qui nous intéresse le plus, en général il mettra en premier celui qui a la meilleure qualité audio, donc il sera le meilleur à sélectionner.

Une fois sur place, nous cliquons à nouveau sur « Télécharger la vidéo en MP3 » pour procéder au téléchargement du contenu de la manière la plus simple que vous puissiez imaginer. Mais ce n’est pas la seule surprise que nous réserve Youzik, et c’est qu’il devient une référence dans le téléchargement de contenu musical sur YouTube pour d’autres raisons.

Le plugin Youzik pour Mozilla et Chrome est le plus rapide

Au cas où vous auriez pensé que c’était trop facile, nous n’avons pas encore fini. Youzik dispose d’un plug-in qui vous permet de télécharger de la musique en un seul clic. Pour ce faire, nous allons d’abord télécharger le Plugin en fonction du navigateur dont nous disposons :

Mozilla Firefox : Nous allons télécharger le plugin à partir de ce lien. Un message apparaîtra et nous devrons cliquer sur « Autoriser », et une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle nous devrons sélectionner « Installer maintenant ». Il nous suffit maintenant de choisir une vidéo sur YouTube et nous verrons le bouton Youzik avec lequel nous pouvons facilement la télécharger au format mp3.

Google Chrome : Nous allons télécharger le plugin à partir de ce lien. Un pop-up apparaîtra et nous sélectionnerons l’option « Add to Chrome », et dans le nouveau message qui apparaîtra, nous choisirons également « Add the extension ». Comme pour l’autre Plugin, nous allons maintenant voir un nouveau bouton dans le menu de lecture de YouTube avec lequel nous pouvons télécharger la chanson au format MP3.

Avis de la rédaction

Avantages et inconvénients

Pour :

Interface

Vitesse

Gratuit

Contre :

Sans plugin Edge

Sans le plugin Safari