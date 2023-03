5 séries similaires à BLACK MIRROR à voir sur NETFLIX avant la saison 6

Netflix

Après des années d’attente, la saison 6 de Black Mirror va arriver et en attendant, nous vous recommandons cinq séries similaires.

Miroir noir est l’une des séries les plus réussies sur Netflix, qui soulève des futurs dystopiques dans lesquels la technologie dépasse les humains et il n’y a pas si longtemps il a été annoncé qu’il y aura une nouvelle saisonPour ce que Nous vous recommandons 5 séries similaires en attendant le sixième opus de la saga créée par Charlie Brooker.

Et c’est que le créateur de la série nous a donné une pause pendant la pandémie, en précisant qu’il ne voulait pas se concentrer sur la série qui imagine différents mondes s’effondrer, donc il s’est concentré sur la comédie, mais il est prêt à revenir.

+ Amour, mort et robots

Cette série animée compte trois saisons. Chaque épisode raconte une histoire différente, bien qu’ils aient tous quelque chose en commun: »Êtres terrifiants, surprises tordues et humour noir convergent dans cette anthologie d’histoires animées pour adultes présentées par Tim Miller et David Fincher.« .

Même si c’est animé a un format similaire à Miroir noir, C’est aussi sur Netflix et en 2019 et 2021 a remporté les Emmy Awards pour un programme d’animation court de forme exceptionnelle. Parmi sa distribution, il a eu Joe Manganiello, Rosario Dawson, Seth vert et de plus.

+ Studios d’avoine

De quoi parle la série Netflix ? Selon son synopsis officiel : « Le réalisateur Neill Blomkamp produit une série de courts métrages expérimentaux recréant des mondes post-apocalyptiques et des décors cauchemardesques« .

Si cela ne semble pas assez intéressant, nous devrons dire que cette série Netflix est avec Dakota Fanning et Sigourney Weaver. Il a 10 épisodes disponibles.

+ Fichier 81

Synopsis officiel : Une archiviste accepte de restaurer des bandes vidéo et se retrouve empêtrée dans le mystère entourant la disparition de la cinéaste et le culte démoniaque sur lequel elle enquêtait.« .

Les vedettes de la série Mamoudou Athie, Dina Shihabi et mat mcgorry. Ce basé sur le podcast d’horreur homonyme et a un total de huit chapitres.

+ Carbone altéré

Cette série, mettant en vedette Anthony Mackie, Lela Loren et Simone Missick est basé sur le roman cyberpunk de Richard K Morgan et a un total de deux saisons. Son synopsis révèle : « Après avoir passé 250 ans à dormir, il s’est réveillé dans un autre corps. Entre lui et la liberté se dresse un puzzle mortel.« .

+ sombre

Bien sûr, dans la liste des séries similaires à Miroir noir ne pouvait pas manquer Sombre créé par Baran bo Odar et Janjte Friese, où La disparition d’un enfant entraîne quatre familles dans une recherche effrénée alors qu’elles découvrent un mystère qui s’étend sur plusieurs générations.. Il a un total de trois saisons disponibles.

