Paul McCartney a une nouvelle chanson des Beatles. Celui dans lequel John Lennon chante grâce à l’IA

L’industrie de la musique fait face à une révolution appelée intelligence artificielle. Les modèles d’IA générative qui créent de formidables fausses chansons, comme celles de Drake et de The Weeknd, sont un côté de cette médaille, mais il y en a un autre. Ce qui permet par exemple aux Beatles de sortir une nouvelle chanson cette année, plus d’un demi-siècle après leur dernier enregistrement ensemble.

Paul Mccartney. Le membre des Beatles a déclaré à la BBC qu’il avait utilisé un système d’intelligence artificielle pour « extraire » la voix de Lennon d’une ancienne démo afin de compléter une chanson du groupe qui sortira cette année, bien que McCartney n’ait pas donné de dates précises.

Tout cela grâce à une bande. La chanson devrait être « Now And Then », une chanson écrite en 1978 par John Lennon. Cela fait partie d’une série de chansons que Lennon a enregistrées sur un boom box dans son appartement de New York, résultant en une bande intitulée « For Paul ».

une vieille connaissance. La chanson aurait pu être incluse dans le cadre d’une « chanson de réunion » des Beatles plus tôt en 1995, car à cette époque, les membres du groupe réunissaient leur anthologie. Yoko Ono, la veuve de John Lennon, a envoyé la bande à McCartney à cette époque.

essayé avant. Deux des chansons de cette cassette, « Free as a bird » et « Real love », ont été remasterisées par le producteur Jeff Lynne, devenant ainsi le premier « nouveau matériel » des Beatles en 25 ans. La chanson ‘Now and then’ a également été tentée de récupérer, mais bien qu’elle ait eu un refrain « il manquait presque complètement de couplets », expliqua alors Lynne. « Nous avons fait la piste d’accompagnement, une tentative difficile que nous n’avons pas vraiment terminée. »

On ne peut pas comme ça. McCartney a déclaré dans l’interview de la BBC que George Harrison avait refusé de travailler sur cette chanson parce que la qualité de la voix de Lennon était « nul ». Pour lui « ce n’était pas un très bon titre, il fallait du travail, mais il y avait un beau refrain et John chantait dessus. Mais George n’aimait pas ça, et parce que les Beatles étaient une démocratie, nous n’avions pas éteins-le. »

L’idée. Selon les déclarations de l’artiste, l’idée est venue après le documentaire ‘Get Back’ que Peter Jackson a sorti en 2021 et qui racontait la production de l’album ‘Let It Be’. Dans ce projet, Jackson a utilisé un système informatique pour pouvoir séparer et extraire les voix du bruit ambiant et de ses propres instruments afin d’obtenir le son le plus clair et le plus propre possible.

La voix de John Lennon. Jackson, a affirmé McCartney, a pu extraire la voix de John d’une cassette de mauvaise qualité. « Nous avions la voix de John et un piano et il pouvait les séparer avec l’IA », a expliqué l’artiste. Le réalisateur et son équipe ont simplement aidé à étiqueter et à distinguer le son de la voix de Lennon de, disons, sa guitare, et à partir de là, ils ont pu extraire la voix du légendaire Lennon.

remixer. Grâce à cette technologie, il a été possible de séparer la voix de Lennon pour la remixer comme cela se fait depuis des années, en incluant déjà le reste des instruments et des voix nécessaires. Ce qui a été réalisé est donc d’enregistrer la chanson originale, mais de le faire avec une bien meilleure qualité et sans y perdre la voix originale de Lennon.

Attention, « c’est vraiment Lennon ». McCartney a été étonné de ce que cette technologie avait rendu possible, mais a également mis en garde contre les dangers qu’elle pose, par exemple pour recréer la voix de Lennon en chantant d’autres chansons. « C’est juste de l’IA », et contrairement à ce futur possible, dans cette chanson « c’est vraiment Lennon ».

