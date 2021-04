Days Gone 2 aurait eu un univers en ligne partagé avec Co-Op

Comme cela devient de plus en plus clair, Days Gone 2 a été lancé par Sony Bend mais n’a jamais reçu le feu vert. Bien que le premier titre soit rentable, il semble que ni les ventes ni la réception critique n’aient été assez bonnes pour convaincre les gros bonnets de PlayStation d’en faire un autre. S’exprimant dans le cadre d’un livestream avec le créateur de God of War David Jaffe, cependant, le directeur du jeu Jeff Ross – qui a depuis quitté le développeur principal pour des raisons personnelles – a déclaré que la suite aurait présenté un «univers partagé avec le jeu en coopération». .

«Nous voulions coop depuis le début [in Days Gone], mais de toute évidence, vous devez faire des concessions pour ce que vous ne pourrez pas faire », a révélé Ross, tel que transcrit par VGC. «Cela aurait été un mode secondaire si nous l’avions fait dans le premier, ou même dans un autre. Je n’aurais pas compliqué le récit principal […] parce que c’est vraiment ce à quoi nous sommes bons. C’était la force du premier titre, alors bâtissez sur cela et améliorez-le.

Il a poursuivi: «Mais alors prenez ce monde que vous avez construit, et tous ces actifs et systèmes, et réutilisez-les pour une sorte de version multijoueur sur le même thème de cet univers. Donc, [it] serait avec des gars comme Deacon essayant de survivre, construisant un club-house ou une équipe. Je pense que ce serait amusant d’être dans ce monde en coopération et de voir à quoi pourraient ressembler les batailles de la horde. C’est l’une des choses que nous avions dans notre pitch, oui. C’était l’idée d’un univers partagé avec le jeu coopératif.

C’est aussi la direction que nous avons envisagée pour une suite de Days Gone: les jeux de survie en ligne sont absolument massifs de nos jours, et l’idée que vous pourriez construire des camps et des bases, gérer votre équipage et sortir avec des amis pour affronter des hordes semble vraiment convaincant. Ce qui est frustrant, c’est que Sony Bend était à mi-chemin, vraiment – beaucoup de mécanismes et de systèmes sont déjà en place pour faire ce travail, et une suite aurait pu vraiment faire sortir le concept du parc.

Ross, qui est lié par les NDA, n’a pas pu confirmer ni nier le statut de la suite – bien qu’il ait laissé entendre que le jeu original ne fonctionnait tout simplement pas assez bien à la fin. « Pour les jeux où vous devez vendre quatre des cinq millions d’exemplaires pour atteindre le seuil de rentabilité […] il doit y avoir une confiance dans le retour, car Sony n’a pas l’argent que Microsoft et ils doivent l’utiliser très intelligemment et ils doivent rester concentrés sur un portefeuille diversifié », a-t-il admis.

C’est dommage que nous ne verrons probablement jamais ce que Sony Bend avait en magasin, mais il y a peut-être une chance que PlayStation revisite la propriété intellectuelle à l’avenir – ne dites jamais jamais. Bloomberg a rapporté la semaine dernière qu’après une brève période aidant Naughty Dog sur le mode multijoueur de The Last of Us et un nouveau jeu Uncharted, il a maintenant commencé à travailler sur quelque chose de nouveau. Ce sera excitant de voir ce que ça prépare.