Les épouses réagissent lorsque les monteurs de ligne apparaissent sur Florida Tinder au milieu des efforts de secours de l’ouragan Ian

Imaginez que vous traversiez l’ouragan Ian et que vous deviez obtenir l’aide d’ouvriers du bâtiment pour reconstruire votre maison et que vous soyez accusé d’avoir tenté de voler le mari monteur de ligne de quelqu’un.

Les femmes en ligne avertissent les autres de garder leurs hommes alors qu’elles se dirigent vers le travail en Floride à la suite de la tragédie.

Les monteurs de ligne pour le soulagement de l’ouragan Ian en Floride ont rejoint Tinder – et leurs femmes sont folles.

Grâce à des termes à la mode comme « bucket bunnies », « line h-es » et « row h-es », les épouses des monteurs de lignes craignent que leurs partenaires ne trichent alors qu’ils travaillent pour rétablir le courant en Floride.

Les monteurs de ligne ont la chance d’être des héros après le passage d’une tempête extrême – ils traversent les villes, escaladent les poteaux électriques pour rétablir l’électricité à ceux qui en ont besoin.

C’est un travail risqué, mais les travailleurs peuvent gagner décemment leur vie avec le revenu médian des monteurs de lignes en Floride à près de 85 000 € par an.

N’ayant pas peur des hauteurs ou des lignes électriques à haute puissance auxquelles ils sont confrontés et un revenu stable, il n’est pas étonnant que ces hommes soient des célibataires éligibles.

Le problème est que beaucoup d’hommes sont mariés et ne sont pas du tout célibataires !

De nombreuses femmes de monteurs de lignes ont partagé les luttes des absences de leurs maris sur TikTok.

Les femmes de ligne ont mis en garde ce qu’elles ont appelé des « lapins de seau » – un groupe présumé de femmes capricieuses qui veulent devenir intimes avec les monteurs de lignes – de rester loin de leurs maris.

L’inquiétude est si réelle que les épouses des monteurs de lignes ont leur propre groupe de soutien appelé Linewife.com, où elles se soutiennent mutuellement et représentent leur statut avec de jolies marchandises.

Le consensus général dans les vidéos semble être que les femmes à travers le pays recherchent des monteurs de ligne – mariés ou non – et entretiennent des relations avec eux.

Des femmes prétendent que leur mari n’oserait pas succomber aux avances d’une autre femme, d’autres disent aux femmes de Floride de reculer.

Mais très peu pointent du doigt leurs propres maris.

Si c’est un problème aussi prolifique dans la communauté des conjoints en ligne qu’ils le disent, ne devraient-ils pas s’inquiéter de savoir pourquoi leurs maris permettent que cela se produise ?

D’autres femmes ont expliqué que les femmes des monteurs de lignes devraient plutôt blâmer leurs hommes.

Ils ont logiquement expliqué qu’une femme ne devrait pas être blâmée pour les actions d’un mari infidèle et leur ont dit de partir s’il s’égarait.

Aussi amusant et intéressant que soit le drame, une chose est sûre : aucune femme ne peut voler le mari d’une autre femme.

S’il arrive à tricher, c’est un participant volontaire, et c’est un problème que sa femme devrait régler avec lui.

La confiance est l’un des aspects les plus importants du mariage – si vous ne pouvez pas faire confiance à votre conjoint pour faire son travail sans s’égarer, pourquoi êtes-vous même marié ?

