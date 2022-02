Outlander : Caitriona Balfe a été évincée du casting lors de l’avant-première de la saison 6

Starz

Caitriona Balfe est la grande protagoniste de Étranger, mais dans l’avant-première, le casting l’aurait ignorée. Découvrez les photos qui le prouvent !

© GettyCaitriona Balfe

La sixième saison de Étranger est plus proche que jamais. Après un an d’attente, les fans s’apprêtent à recevoir les nouveaux épisodes de cette fiction le 6 mars prochain. Avec seulement six épisodes, cette édition n’est pas encore sortie et s’impose déjà comme l’une des plus dramatiques de toutes. C’est qu’à cette occasion, les protagonistes vont devoir mettre leur mariage et leur amour à l’épreuve. C’est-à-dire, Caitriona Balfe et Sam Heughan montreront la meilleure version de leurs personnages.

A tel point qu’en pleine préparation de l’arrivée de la sixième saison, la production de Étranger fait l’avant-première des prochains épisodes. Hier soir, en même temps que la première de Peaky Blinders 6, l’ensemble du casting de la série s’est réuni pour présenter la nouvelle édition. Avec un tapis rouge luxueux et des acteurs en robes de gala, la présentation officielle de ce qui est à venir a déjà eu lieu.

Sans aucun doute, un événement dont les fans pourraient parfaitement profiter. Mais, pour ceux qui n’ont pas pu assister à la cérémonie, la page officielle de la série sur Instagram a montré tous les détails vécus lors de la première. Cependant, ce qui a retenu le plus l’attention, c’est le déplacement qu’il a subi Caitriona Balfe, le grand protagoniste de cette bande, sur les photos officielles. A cause de ce qu’ils ont posté sur son profil, elle apparaît seule sur toutes les photos !

Au début du tapis rouge, les membres les plus importants de la famille Fraser, dont Sam Heughan, ont tous posé ensemble pour une carte postale. Mais le fait que Balfe soit celui qui n’est pas présent a choqué tout le monde. Bien sûr, il faut préciser que l’actrice a assisté à l’événement puisqu’elle est l’une des protagonistes du strip, mais elle n’a pris de cartes postales avec aucun de ses compagnons, pas même avec sa co-star.

Et, sans aucun doute, cela a généré de nombreuses théories et spéculations parmi les fans. Cependant, pour la tranquillité d’esprit de tous, entre Balfe et le reste de la Étranger il n’y avait pas de distanciation. Apparemment, ce qui s’est passé, c’est que l’actrice n’était pas dans le même lieu de présentation que les autres acteurs. Apparemment, l’interprète est apparu lors d’une première qui s’est déroulée dans une autre partie de Londres. Durant toutes les éditions de la série, ils ont toujours fait preuve d’une grande alchimie et, pour la sixième partie, rien n’a changé.

