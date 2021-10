« You » : pourquoi ce personnage a disparu si tôt dans la saison 3

A la fin de la deuxième saison de « Tu« Joe Goldberg (Penn Badgley) est devenu obsédé par son nouveau voisin et apparemment dans la bande-annonce du troisième volet de la série Netflix, il semblait que Natalie (Michaela McManus) serait l’un des personnages principaux du nouveau lot d’épisodes. Cependant, il est devenu trop tôt la prochaine victime de Love.

Dès le premier instant, Joe met sa casquette de harceleur classique et commence à suivre la femme de Matthew (Scott Speedman), qui n’était pas étrangère à l’attention de son voisin, flirtant même avec lui de différentes manières. En fait, elle l’invite chez elle et se coupe « accidentellement » la main sur un verre de vin.

Mais quand Natalie essaie de se rapprocher de Joe, étonnamment, il la rejette pour le bien de son fils Henry. Le problème est que l’Amour (Victoria Pedretti) devient méfiante grâce à un commentaire de Sherry, et après avoir découvert que son mari garde une boîte des affaires personnelles du voisin, elle devient folle de jalousie.

Alors que Natalie lui montre une place pour sa pâtisserie, Love attrape une hache et tue la nouvelle obsession de Joe dans le premier chapitre de la troisième saison de « Tu”. De toute évidence, il ne faut pas longtemps à Joe pour trouver une autre « bonne femme », mais pourquoi le personnage de Michaela McManus a-t-il disparu si tôt?

Natalie flirte avec Joe pour échapper à son mariage ennuyeux avec Matthew (Photo: You / Netflix)

POURQUOI NATALIE EST-ELLE MORT SI TT DANS « YOU » 3 ?

Dans une interview avec TVLine, le showrunner Sera Gamble parlé de cette grande tournure. « Il faut continuer à changer les choses. Je vais dire ceci, et Future Me va être vraiment en colère que je l’aie dit à voix haute – avec une émission comme celle-ci, où la saison 1 était une balade particulièrement amusante et sinueuse hors de Caroline. [Kepnes] livre, nous devions vraiment vous montrer au début de la saison 2 que nous pouvions encore vous surprendre. »

«Nous avons donc fait beaucoup de choses dans la saison 2 pour essayer de le faire. La conversation au début de la saison 3 était « Que pensez-vous qu’il se passerait si vous étiez un spectateur ? » Et est-ce que Michaela serait dans toute la saison, alors nous avons pensé: « Ça doit aller dans l’épisode 1 », a-t-il expliqué.

Comme certains fans de « Tu», Les protagonistes de la série Netflix basé sur les livres de caroline kepnes, ils ne sont pas déçus de la tournure brutale avec Natali dans la saison trois.

« J’ai aimé ça, parce que c’était comme, ‘Oh, ça va aller dans une autre direction' », a-t-il déclaré. Penn badge. « C’est toujours excitant. »

Pour sa part, Victoria Pedretti a noté : « C’est amusant quand on peut subvertir les attentes des gens à la télévision de nos jours. Nous en avons tous tellement utilisé, donc j’ai plus de mal à être surpris. »