Marvel : une nouvelle photo de Tobey Maguire confirmerait l’araignée vue dans « Spider-Man : No Way Home »

Le 17 décembre, Marvel reviendra au cinéma en grand. Ceci est dû au fait Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera présenté en première mondiale avec Tom Holland en tant que protagoniste. L’acteur est une nouvelle fois dans la peau du plus jeune super-héros de la franchise pour donner une clôture définitive aux aventures de Peter Parker. Et, sans aucun doute, c’est déjà devenu l’un des films les plus attendus de la phase quatre.

Ce n’est pas seulement parce que ce sera le retour triomphal de Tom Holland comme Spider-Man, mais à la possibilité de voir la célèbre araignée. Depuis des mois, on spécule sur une participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield sur le film, réunissant ainsi trois étapes différentes du wall-crawler. Cependant, la vérité est que jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation officielle de cette nouvelle.

Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ils ont nié, dans une certaine mesure, leur travail commun. Mais, comme pour Marvel et Sony Pictures, les deux sociétés ont opté pour le plus profond des silences. A tel point que l’espoir des fans ne meurt pas et chaque jour il y a de plus en plus de preuves que l’araignée vue est un fait. Cependant, il convient de noter qu’à moins que les deux premiers Spider-Man n’apparaissent dans la deuxième bande-annonce, la vérité ne sera connue qu’à la grande première.

Cependant, une nouvelle photo de Maguire le confirme à nouveau comme faisant partie du casting de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Sur Twitter, divers utilisateurs ont diffusé une carte postale de l’acteur de 46 ans dans laquelle on le voit avec une énorme affiche à la main. Et, apparemment, cette affiche est l’officiel du film qui, s’il n’en fait pas partie, ne pourrait pas l’avoir puisque pour Marvel c’est un document confidentiel jusqu’à la première.

Alors que l’affiche que Tobey tient est enroulée et qu’aucune image interne n’est visible, l’illusion qu’elle a à voir avec Spider-Man reste plus forte que jamais. Cependant, il convient de noter qu’au même moment où l’interprète a été pris avec cette affiche, il venait de retirer son fils de l’école, cela pourrait donc aussi être quelque chose qui a à voir avec son sang. Bien sûr, pour l’instant, la vérité ne sera pas connue.

