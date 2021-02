Comparaison: Huawei P40 vs iPhone 12, vivre sans Google est possible

On compare le Huawei P40 et l’iPhone 12, quel est le meilleur?

2020 a été une année incroyable pour ceux d’entre nous qui aiment le monde de la téléphonie mobile. D’une part, des terminaux Android spectaculaires ont été lancés pour tous les goûts et toutes les bourses et d’autre part Apple nous a donné son nouvel iPhone 12, qui n’était pas vraiment une révolution mais c’est un succès commercial.

L’un des smartphones que nous avons le plus apprécié l’année dernière était le Huawei P40 lancé en début d’année. Comme nous l’avons bien dit dans son analyse, le Huawei P40 est un téléphone presque rond sauf pour l’absence de Google mais avec une section photographique exceptionnelle. Maintenant, un appareil comme le Huawei P40 peut-il faire face à un iPhone 12? Découvrons-le.

Design et affichage: l’élégance à égalité

Nous devons nous rappeler que malgré le fait que le Huawei P40 ait été mis en vente «début» 2020, il a été présenté avec son frère aîné comme les terminaux haut de gamme de l’entreprise. Qu’est-ce que ça veut dire? Que nous sommes face à un terminal au design spectaculaire, construit avec un dos en verre et un châssis en aluminium poli légèrement arrondi qui sert de lien entre l’écran et le panneau arrière. L’appareil est vraiment agréable et léger et se sent vraiment bien dans la main compte tenu de sa taille compacte et de son poids de seulement 175 grammes.

Bien sûr, l’iPhone 12 n’est pas loin derrière et c’est comme on le sait, Apple se soucie beaucoup du design de ses terminaux. Les matériaux utilisés sont le verre pour le dos et l’acier pour les bords, qui conservent d’ailleurs les boutons physiques. Désormais, avec l’iPhone 12, Apple abandonne le design de ses prédécesseurs pour reprendre celui des anciens modèles. Un succès sans aucun doute.

Concernant le thème de l’écran, le Huawei P40 a un écran OLED de 6,1 pouces, 1080 x 2340 pixels et il a l’air vraiment bien. Mieux encore, l’écran occupe 86,3% de la façade et cette fois, Huawei a fait disparaître l’encoche toujours controversée pour faire place à un double trou chargé de loger la caméra frontale.

Par contre, l’écran de l’iPhone 12 fait 6,1 pouces, s’appelle Super Retina XDR OLED, il a une résolution de 1170 x 2532 et oui, l’iPhone 12 a toujours l’encoche.

Les deux terminaux sont donc beaux et assez premium. Ils se sentent bien dans la main, ils ne pèsent pas beaucoup et ils attirent l’attention lorsque vous les sortez de votre poche. En ce qui concerne l’écran, Apple gagne, mais il est également vrai que nous ne parlons pas seulement d’un terminal plus cher, mais aussi d’un terminal plus récent.

Appareils photo: le meilleur en termes de photographie

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, la section photographique d’un terminal mobile est l’un des éléments les plus essentiels Et c’est qu’aujourd’hui les smartphones sont les substituts parfaits aux appareils photo traditionnels.

L’appareil photo du Huawei P40 continue d’avoir une qualité exceptionnelle à ce stade. Il dispose de trois caméras arrière dirigées par un capteur principal UltraVision avec une résolution RYYB, capable de capturer encore plus de lumière grâce à son traitement d’image. Ceci est accompagné d’un appareil photo ultra grand angle avec une résolution de 16 mégapixels et f / 2,2 et enfin un «téléobjectif» de 9 mégapixels stabilisé grâce à l’OIS toujours utile.

Quelles que soient les conditions de lumière ambiante, le Huawei p40 remplit parfaitement (bien qu’à quelques pas de son frère aîné le Huawei P40 Pro) et si nous sommes honnêtes, la caméra est la meilleure chose à propos de cet appareil et la raison de son achat. Mention digne de mention concernant la vidéo avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à une résolution 4K.

L’iPhone 12 n’est pas en reste grâce à son capteur principal 12 MP f / 1.6 avec stabilisateur OIS, le tout accompagné d’un grand angle 12MP. Il est clair que les chiffres ne font pas tout et que l’iPhone n’a pas besoin de grands nombres de MP pour prendre des photos de qualité grâce au fantastique traitement logiciel qu’iOS fait. L’iPhone 12 est un smartphone fabuleux pour tous ceux qui souhaitent prendre des instantanés de grande qualité sans trop d’effort. Et le fait est que s’il y a quelque chose que les terminaux de Cupertino ont, c’est qu’ils transforment même les moins qualifiés en la matière en grands photographes.

Processeur: aucune trace de dragons mais est-ce mauvais?

Bien que nous soyons habitués aux terminaux haut de gamme inclus avec les processeurs Qualcomm Snapdragon, ni le Huawei P40 ni l’iPhone 12 ne les ont.

Le Huawei P40 apporte un processeur Kirin 990C’est une caractéristique de la marque et c’est qu’en dépit de ne pas être le meilleur processeur de l’année précédente, il dépasse toutes les attentes. Grâce à ses 8 Go de mémoire RAM, le terminal vole littéralement quelle que soit l’application ou le jeu que nous exécutons à ce moment-là. Dans cette veine, EMUI, bien que n’étant pas la couche de personnalisation préférée de beaucoup, se sent très stable et léger. Malgré tout cela, il reste plusieurs marches en dessous des autres gammes élevées du secteur.

L’iPhone 12 est livré avec sa propre puce, Apple A14 Bionic et que selon de nombreux tests, surpasse les processeurs Qualcomm les plus rapides et si on ajoute à cela un système d’exploitation aussi stable que iOS, on constate que l’appareil de la pomme mordue est l’un des meilleurs terminaux en termes de performances que nous pouvons acquérir aujourd’hui sur le marché.

Batterie: pas de problème pour durer toute la journée

Les 3800 mAh du Huawei P40 peuvent sembler insuffisants a priori mais quand il s’agit de l’utiliser au quotidien, on se rend compte du magnifique travail de la marque chinoise lorsqu’il s’agit d’optimiser cet appareil. C’est-à-dire que l’autonomie de ce terminal (grâce à l’absence de services Google, disons-le) est largement suffisante pour une journée atteignant 6-8 heures d’écran. Il a une charge rapide de 22,5 W.

Les 2815 mAh de l’iPhone 12 ne sont pas un bon chiffre sur le papier, mais Les terminaux Apple n’ont jamais eu besoin d’un grand nombre pour être au-dessus des autres. Désormais, l’autonomie de l’iPhone 12 est l’un des points les plus faibles de l’appareil et c’est que malgré une journée de travail sans problème, avec le temps et lorsque la batterie s’use, nous verrons comment l’autonomie en vient à souffrir. Charge rapide de 20 W.

Pouvoir utiliser Google, un GRAND point en faveur de l’iPhone

Le Huawei P40 est un super terminal taché par une absence qui rend impossible de le recommander à tout le monde: l’absence de services Google, indispensable non seulement pour les applications et outils aussi utiles que les fonctions Gmail, Google Maps ou YouTube, mais aussi pour pouvoir accéder au Play Store.

Pour pallier ce désastre, Huawei dispose de sa propre boutique d’applications appelée AppGallery, qui aujourd’hui est insuffisante, non seulement en raison de l’absence de tous les outils Google mais aussi de d’autres services essentiels tels que WhatsApp ou Instagram.

Il existe des moyens non officiels de résoudre tout cela, mais vous devez gagner votre vie pour quelque chose qui peut être vraiment compliqué pour l’utilisateur moyen. Pouvez-vous vivre sans les services Google et sans le Play Store? Sans problème. Nous avons déjà vu qu’il existe des alternatives, nous pouvons télécharger des APK et il existe d’autres magasins d’applications en plus du Play Store. Maintenant, ça vaut le coup? C’est déjà plus difficile de répondre et ce sera chaque utilisateur qui devra évaluer.

En revanche, Apple nous permet de choisir entre ses propres services ou ceux de Google, sans aucun problème. En plus de cela L’App Store d’Apple regorge d’applications de qualité qui répondent aux exigences rigoureuses de la firme de Cupertino et qui bat le Play Store à tous points de vue. Comme si cela ne suffisait pas, dans l’App Store, nous pouvons trouver des applications qui ne sont pas disponibles pour Android et qui en valent vraiment la peine.

Huawei P40 vs iPhone 12: lequel choisir?

Il ne fait aucun doute que le Huawei P40 et l’iPhone 12 sont deux des meilleurs terminaux de 2020. Maintenant, il y a beaucoup de détails sur la raison pour laquelle nous choisirions le terminal de Cupertino devant Huawei bien que ce dernier soit un appareil Android.

L’absence de services Google a condamné le Huawei P40 depuis le début. Bien qu’il s’agisse d’un excellent terminal avec de bonnes performances et une section photographique exceptionnelle, le fait de devoir jongler pour regarder une vidéo sur YouTube ou pour installer WhatsApp rend sa recommandation très compliquée à moins que vous ne soyez très sûr de ce que vous faites.

Au lieu de cela, l’iPhone 12 est le contraire. Un appareil qui s’allume fonctionne déjàr. Il n’y a rien de complexe à configurer, tout est facile à utiliser et rien n’échoue. L’iPhone est fait pour que l’utilisateur n’ait à se soucier de rien et que pour la plupart des utilisateurs, c’est un excellent point en faveur.

Désormais, il est également vrai que l’iPhone 12 est un terminal plus actuel que le P40 et donc plus cher. Au jour d’aujourd’hui Le terminal de Huawei peut être trouvé pour la moitié du prix Que celui de Cupertino, donc si vous cherchez un appareil à bon prix et qui prend des photos incroyables, le terminal chinois peut être loué.

Pourtant, Nous n’allons pas nier que l’iPhone 12 surpasse le Huawei P40 dans pratiquement tous les aspects Et si nous devions choisir entre les deux appareils, nous opterions sans hésitation pour l’iPhone malgré son prix plus élevé et en plus compte tenu de l’absence de services Google chez Huawei.

