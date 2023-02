You 4 : résumé des saisons précédentes sur Netflix

La série mettant en vedette Penn Badgley présentera sa quatrième saison sur Netflix. C’est tout ce que vous devez savoir avant le 9 février.

En quelques heures, Netflix ajoutera à son catalogue la quatrième saison de toi. La série, mettant en vedette Stylo Badgley, revient pour reprendre l’histoire basée sur le best-seller de Caroline Kepnes. Le prochain 9 février Cinq épisodes développés par Sera Gamble et Greg Berlanti arriveront, tandis que la deuxième partie de ce nouvel opus sera diffusée le 9 mars.

Encore une fois, l’intrigue tournera autour Joe Goldberg, un homme mystérieux qui, bien qu’il semble innocent, entretient en réalité une relation malsaine avec différentes femmes. Il n’est pas étrange pour lui de manipuler leur vie ou de prendre des décisions mortelles. Avant le lancement sur la plateforme de streaming, nous faisons ici un bref résumé de chacune des saisons.

+ You : résumé de la série Netflix

– Résumé de la première saison de You

Joe Goldberggérant d’une librairie, s’intéresse à Beck, une étudiante diplômée préparant sa thèse. Apprenant son nom grâce à sa carte de crédit, il commence à se rapprocher d’elle. Bien qu’au début, ils semblent être de simples coïncidences, il cache un secret : il est prêt à éliminer tout obstacle dans leur relation. De cette façon, elle met fin à la vie de son petit ami Benji et de sa meilleure amie Peach. Alors que leur cour s’installe, Beck découvre la réalité derrière ce libraire obsessionnel. Finalement, il la kidnappe et l’assassine à la fin de la saison.

Première saison de You (Netflix).

– Résumé de la deuxième saison de You

L’histoire de Beck est derrière lui : Joe décide de changer son nom en Will et de déménager dans une nouvelle ville. Il y rencontre La voit, un chef en qui il trouve l’amour. La vérité est qu’il n’oublie pas son instinct meurtrier et accuse plus d’une victime dans son dossier. Mais lorsqu’il commence à prendre conscience de la gravité de ses actes, Love parvient enfin à le surprendre : elle est aussi capable d’aimer aux conséquences mortelles.

Deuxième saison de You (Netflix).

– Résumé de la troisième saison de You

La violence et l’obsession sont monnaie courante dans la vie de Joe et Love, qui ont maintenant un bébé et commencent leur vie à zéro dans une nouvelle ville. Mais bien qu’ils aient même essayé la thérapie de couple, la vérité est qu’aucun d’eux ne peut mettre son essence de côté : une nouvelle femme apparaît dans le viseur de Joe et Love entame une relation conflictuelle avec ses voisins. Une série de morts les rend suspects, alors il assassine sa petite amie avec une injection, abandonne son fils et part en voyage à Paris pour retrouver sa prochaine victime.

Troisième saison de You (Netflix).

