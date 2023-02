Chadwick Boseman a déjà été testé à l’écran avec la star d’Ironheart Dominique Thorne, images publiées

Coeur de pierre étoile Dominique Thorné une fois testé à côté Panthère noire étoile Chadwick Boseman, et certaines des images ont maintenant été publiées. Partagé sur les réseaux sociaux par l’utilisateur de Twitter MédiaBRMN, les images montrent Thorne auditionnant pour le rôle de Shuri aux côtés de Boseman, un rôle qui a finalement été remporté par Letitia Wright. Vous pouvez consulter les images du test d’écran ci-dessous.





Prenant le même accent basé sur la langue xhosa qu’utilisent les habitants de Wakanda, Thorne livre plusieurs lignes de dialogue de la première Panthère noire, avec Boseman passant sans effort du stoïque au sourire grâce aux escapades de sa «sœur». Un spectacle qui manquera encore plus aux fans de Marvel.

FILM VIDÉO DU JOUR

Thorne avait discuté d’auditionner pour le rôle de Shuri dans Panthère noire avant de dire : « Quand le premier est sorti, où en étais-je dans ma vie ? Mec, j’acceptais le fait que je n’avais pas eu le rôle. En fait, Thorne a tout de suite senti qu’elle n’avait pas réussi, ajoutant: « J’ai auditionné pour Shuri dans genre, quoi- 2016, 2017. Et c’était la première fois que j’ai rencontré Ryan [Coogler], première fois que j’ai rencontré tous les gens de Marvel, pour de vrai. Et je savais avant de partir que je n’avais pas eu l’audition, comme je n’avais pas eu le rôle. J’étais à Cornell à l’époque et j’avais aussi signé avec ces agents. C’était la seule agence qui avait voulu me rencontrer, qui avait respecté le fait que je voulais aller à l’école. »

Bien sûr, son temps avec Marvel était loin d’être terminé…





Dominique Thorne a rejoint le MCU en tant que Ironheart dans Black Panther: Wakanda Forever

Studios Marvel

Alors que Dominique Thorne est passé à côté du rôle de Shuri dans le premier Panthère noireelle a maintenant rejoint le MCU en tant que Riri Williams, la brillante jeune scientifique qui deviendra la super-héroïne Coeur de pierre.

Introduit lors des événements de Panthère noire : Wakanda pour toujoursqui suit la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora Milaje alors qu’ils se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa, Thorne joue un rôle central et finit par créer un costume de armure qui rivalise avec celle construite par la légende Marvel Tony Stark alias Iron Man.

Riri Williams devrait devenir un acteur majeur du MCU et dirigera ensuite sa propre série sur Disney+. Titré Coeur de pierrele spectacle verra Dominique Thorne reprenant le rôle de Williams et suivra les exploits d’Ironheart alors qu’elle combat le méchant Parker Robbins, alias The Hood, joué par Dans les hauteurs vedette Anthony Ramos. Coeur de pierre est prévu pour la première sur Disney + à la fin de 2023 et comprendra six épisodes dans le cadre de la phase cinq du MCU.

Panthère noire : Wakanda pour toujours, pendant ce temps, met en vedette une grande distribution d’ensemble qui comprend Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Martin Freeman, Julia Louis-Dreyfus, Angela Bassett et Tenoch Huerta Mejía en tant que Namor the Submariner, et est maintenant disponible en streaming sur Disney +.