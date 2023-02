Le rôle d’invité de The Rock dans That ’70s Show fait l’objet d’un regain d’attention après la récente première de That ’90s Show.

L’apparence de The Rock’s That ’70s Show est rappelée par les fans

Après presque un quart de siècle, les fans célèbrent l’épisode sur le thème de la lutte professionnelle de Ce spectacle des années 70 avec Dwayne The Rock Johnson. Diffusé à l’origine en 1999, l’épisode « That Wrestling Show » faisait partie de la toute première saison de la sitcom classique. Il mettait en vedette Red Forman (Kurtwood Smith) emmenant son fils Eric (Topher Grace) et ses amis à un spectacle organisé par la World Wrestling Federation (maintenant WWE) dans un lieu local.





Dans l’épisode, The Rock joue son propre père, le WWE Hall of Famer Rocky Johnson. La légende de la WWE Ernie Ladd joue le manager de Johnson tandis que les lutteurs de la WWE Matt Hardy, Jeff Hardy et Ken Shamrock apparaissent également comme des lutteurs professionnels anonymes. En tant que Rocky Johnson, The Rock dit aux Forman qu’il envisage d’avoir un jour un fils qui deviendra « l’homme le plus électrisant du divertissement sportif ». C’était une référence à un slogan que The Rock utilisait pour lui-même dans la programmation de la WWE à l’époque.

Cette apparition en tant qu’invité de The Rock était très spéciale, surtout rétrospectivement, car c’était son premier rôle dans un personnage en dehors de la lutte professionnelle. En 2001, il apparaîtra comme le Roi Scorpion dans Le retour de la momielançant une carrière qui finira par le voir dominer Hollywood comme l’un des acteurs les plus populaires et les plus populaires au monde.





Les fans se souviennent de l’épisode

À l’occasion du 24e anniversaire de l’épisode, l’occasion a été célébrée par les fans de The Rock sur les réseaux sociaux. L’anniversaire vient des semaines après Ce spectacle des années 70 est revenu sur le devant de la scène avec les débuts de sa série de suites sur Netflix, Ce spectacle des années 90. Pendant ce temps, de nouveaux épisodes de Jeune Rocherune sitcom biographique qui représente à la fois Rocky Johnson et Dwayne Johnson, a été diffusée sur NBC.

« Je pensais que c’était un épisode de Jeune Rocher pendant une seconde », a déclaré un fan en réponse à une publication de photos promotionnelles du Ce spectacle des années 70 épisode.

Un autre tweet partageant un clip vidéo de l’épisode ajoute : « Ce jour-là, il y a 24 ans : The Rock fait ses débuts d’acteur dans Ce spectacle des années 70 – dépeignant son défunt père, Rocky. Dans le rôle de son père, il se réfère à lui-même en mentionnant un fils qui, selon lui, serait « l’homme le plus électrisant du divertissement sportif ». Il n’avait pas tort. »

Dwayne « The Rock » Johnson continue de s’électriser. Il est entré dans le royaume des super-héros l’année dernière avec la sortie de Adam noir, un film plusieurs années dans la fabrication. Il vient également de terminer le tournage du film d’action de vacances Le rouge qui co-vedette JK Simmons en tant que Père Noël chamois. Pendant ce temps, Johnson peut également être vu dans de nouveaux épisodes de Jeune Rocher sur NBC. L’émission est également diffusée sur Peacock.