Alparslan Büyük Selçuklu Saison 2 Épisode 10 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers

Beaucoup de gens recherchent actuellement Alparslan Büyük Selçuklu Saison 2 Episode 10 Date de sortie. Les fans de cette série sont vraiment très excités de savoir quand cet épisode va sortir. Pour connaître tous les détails de cet épisode à venir, vous êtes nombreux à rechercher partout sur Internet. Nous sommes donc là pour vous tous avec un guide séparé.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 d’Alparslan Büyük Selçuklu dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations. liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série dramatique d’action historique turque et elle a été écrite par Serdar Özönalan, réalisée par Sedat İnci et produite par Emre Konuk. Le premier épisode de cette série est sorti le 8 novembre 2021 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Turquie mais aussi dans différentes régions du monde. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série est une préquelle de Uyanış : Büyük Selçuklu.

L’histoire de cette série est entièrement consacrée au sultan seldjoukide Tugrul et l’histoire commence lorsqu’il nomme son héritier, il reçoit la nouvelle que les Byzantins ont tué des Turcs innocents. Cette série est très intéressante et une fois que vous commencerez à la regarder, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui se passera ensuite dans la série. Après avoir parcouru tous les épisodes publiés, les fans recherchent Alparslan Büyük Selçuklu Saison 2 Episode 10 Date de sortie. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Alparslan Büyük Selçuklu Saison 2 Épisode 10 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 de Alparslan Büyük Selçuklu. Selon certaines sources, l’épisode 10 devrait sortir le 21 novembre 2022. Si vous êtes un fan de cette série et que vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode, marquez simplement cette date et attendez sa sortie.

Où regarder Alparslan : Büyük Selçuklu ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, son réseau officiel est TRT 1 et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes publiés, allez d’abord regarder ces épisodes. La disponibilité de cette série variera également en fonction de votre région, alors vérifiez d’abord sa disponibilité dans votre région par vous-même.

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager les détails de la distribution de cette série.

Baris Arduç comme Sultan Muhammed Alparslan

Mehmet Özgür comme Nizâmülmülk

Korel Cezayirli comme Süleyman

Erdinç Gülener comme Çagri Bey

Aysegül Ünsal comme Akinay

Ferit Kaya comme Erbaskan

Uygar Özçelik dans le rôle d’Ibrahim Yinal

Betül Çobanoglu comme Selcan Hatun

Firat Topkorur comme Alpagut

Esila Umut comme Gevher Hatun

Kutay Sungar comme Atsiz Alp

Burak Safak comme Avar Alp

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 d’Alparslan Büyük Selçuklu, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant Alparslan Büyük Selçuklu Saison 2 Épisode 10 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

