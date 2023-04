Le nouveau jeu des créateurs de Genshin Impact est désormais téléchargeable sur iOS et Android

IELLO King Of Tokyo

la nouvelle version du jeu de richard garfield, le createur de magic the gathering vous connaissiez king of tokyo ? et bien decouvrez le nouveau visage du jeu avec des illustrations signees regis torres, le talentueux illustrateur de king of new york. ce qui change : - des illustrations plus epurees et dynamiquesn - des regles plus clairesn - un dos de boite qui decrit parfaitement le principe du jeun nous vous avons concocte une surprise supplementaire, car deux nouveaux monstres font leur apparition : le legendaire space pingouin et le terrible chat robotique cyber kitty viennent rejoindre gigazaur, the king, alienoid et meca dragon qui ont tous eu droit a un relooking.n ce qui ne change pas : avec king of tokyo 2, richard garfield nous offre toujours un jeu fou pour 2 a 6 joueurs dans lequel vous allez incarner des monstres mutants, des robots gigantesques et daamp;#39;autres creatures monstrueuses qui vont se battre dans une atmosphere joyeuse dans laamp;#39;unique but de devenir le seul et unique roi de tokyo. en quelques mots :n jouez un monstre gigantesque qui detruit tout sur son passage ! lancez les des, faites les meilleures combinaisons possibles afin de vous soigner, daamp;#39;attaquer, daamp;#39;acheter des cartes ou de gagner des points de victoire. a vous daamp;#39;adapter la meilleure strategie pour devenir le king of tokyo au bon moment et attaquer tous vos adversaires en meme temps...n le premier qui totalise 20 points de victoire remporte la partie... le dernier a rester en vie aussi... regardez une explications des regles sur videoregles.net.contenu :1 plateau de jeu,66 cartes illustrees,6 fiches de monstres,6 figurines cartonnees et leur socle en plastique,8 des (6 noirs et 2 verts),28 marqueurs,50 cubes daamp;#39;energie1 livret de regles.