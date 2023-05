Yellowstone Prequel 1923 se terminera avec la saison 2, confirme Brandon Sklenar

1923une préquelle de la série télévisée à succès Yellowstone, devrait se terminer après sa deuxième saison. Le spectacle raconte l’histoire de la famille Dutton un siècle avant les événements de Yellowstone, avec un focus sur la nouvelle génération de Dutton dirigée par le patriarche Jacob et la matriarche Cara. La série se déroule pendant une période tumultueuse de l’histoire américaine, y compris des périodes d’expansion occidentale, de pandémies, de sécheresse, de la fin de la prohibition et de la Grande Dépression. Ces événements testent la résilience des Duttons alors qu’ils naviguent dans leur vie dans l’ouest de la montagne.





Initialement conçu comme une série limitée ne comprenant que deux saisons, 1923 Selon les rumeurs, il aurait été potentiellement étendu ou redémarré au-delà de son exécution initiale. Cependant, Brandon Sklénarl’acteur qui incarne Spencer Dutton, a confirmé que le Yellowstone prequel se terminera avec la fin de sa deuxième saison. Lors d’un récent panel de distribution avec The Hollywood Reporter, Sklenar a été interrogé sur la possibilité de futures saisons de la série, à laquelle il a répondu que « c’est la fin du livre », indiquant que la fin de la série était prévue depuis le début.

« Non, non, c’est un serre-livres. C’est toujours limité, mais je le considère comme une seule pièce – il y a juste une fente au milieu, mais c’est une seule pièce. Ça se terminera. »

1923 possède un casting impressionnant d’acteurs talentueux, dont Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, Jennifer Ehle, Robert Patrick, Sebastian Roché et Timothy Dalton. Notamment, l’émission présente également Harrison Ford et Helen Mirren dans des rôles principaux. La série a été créée par Taylor Sheridan, qui est également le créateur de la série très acclamée Yellowstone. Vous pouvez voir un extrait de l’émission, via la chaîne YouTube de Yellowstone, ci-dessous.

Yellowstone se termine avec la saison 5, ouvrant la voie à une nouvelle série de suites

Primordial

Yellowstone prendra fin après sa cinquième saison en cours, qui sera diffusée sur Paramount Network en novembre. Les rapports suggèrent qu’il y a eu des frictions entre Kevin Costner et l’équipe de production de la série en raison de problèmes de programmation sur les épisodes restants de la saison 5, entraînant le départ de l’acteur de la série. Malgré la conviction du président de Paramount Network, Keith Cox, que Costner continuerait l’émission, la décision a été prise de mettre fin à la série.

Au lieu de continuer le spectacle sans Costner, Paramount a décidé de donner la priorité à une série de suites. Chris McCarthy, PDG de Showtime/MTV Entertainment Studios, a publié une déclaration dans laquelle il a exprimé sa confiance dans le prochain Yellowstone suite. McCarthy est convaincu que la nouvelle suite sera également un succès, en grande partie grâce à la créativité du créateur de la série, Taylor Sheridan, et aux acteurs talentueux qui donnent vie à sa vision à l’écran.

« Yellowstone a été la pierre angulaire sur laquelle nous avons lancé tout un univers de succès mondiaux – de 1883 à Tulsa King, et je suis convaincu que notre suite de Yellowstone sera un autre grand succès, grâce au brillant esprit créatif de Taylor Sheridan et à nos castings incroyables. qui donnent vie à ces émissions », indique le communiqué#

La nouvelle série devrait arriver sur Paramount + en décembre. Il n’a pas été officiellement intitulé, mais il comprendra apparemment Yellowstone dans son titre pour indiquer qu’il s’agit d’une continuation de la série originale.