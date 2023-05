Un thriller d’action classé avec Aaron Eckhart, Tim Roth et Abigail Breslin termine le tournage

Cannes a été particulièrement occupée cette année avec une énorme abondance de nouveautés dans le circuit des acheteurs du festival international, et une autre a maintenant été officiellement ajoutée au dossier. Selon Deadline, la photographie principale s’est terminée à Malte sur un nouveau film d’action-thriller intitulé Classifiéqui met en vedette les acteurs acclamés Aaron Eckhart, Abigail Breslin et Tim Roth.





Classifié est un thriller bourré d’action réalisé par le réalisateur néerlandais Roel Reine, qui a déjà travaillé sur de grands projets de crédit comme celui de Netflix Poignée de vengeance (2022) et Paramount HALO (2022). Bob DeRosa, scénariste du long métrage, a déjà écrit une comédie d’action romantique Tueurs (2010), avec Katherine Heigl et Ashton Kutcher. Il a également travaillé sur des séries comme Col blanc (2012), Palais vidéo (2018), et 20 secondes à vivre (2015-19). Les producteurs du projet incluent Gabriel George, ainsi qu’Ellen Wander et Jordan Dykstra de Film Bridge International, qui achète actuellement le film à Cannes. Alors que des détails plus spécifiques sur l’intrigue et le casting sont toujours gardés secrets, les stars principales incluent Aaron Eckhart (Errer), Abigaïl Breslin (Eau plate), et Tim Roth (Chiens de réservoir).

La prémisse du film est une intrigue d’espionnage internationale entrelacée avec une sous-histoire émotionnelle de la relation père-fille. Le père en question (Eckhart) est un tueur à gages vétéran de la CIA qui a trouvé son emploi via la section des petites annonces du journal au cours des 20 dernières années. Sa fille perdue depuis longtemps (Breslin) est une analyste britannique du M16 qui lui révèle que son patron à la CIA est en fait mort depuis des années et que la division pour laquelle il travaille est morte dans l’eau depuis presque aussi longtemps. Ils travaillent ensemble pour enquêter sur l’origine de la véritable source de ses directives.

Le réalisateur Roel Reine a déclaré à propos de l’expérience de production sur Classifié:

« Ce fut un honneur de travailler avec ce casting d’acteurs talentueux. Aaron a apporté une profondeur émotionnelle engageante à son portrait d’un assassin cherchant sa place dans un monde corrompu… Malte a fourni la toile de fond parfaite pour ce film d’action épique.

Malte se révèle être un point chaud de tournage sérieux

Alors que les studios de production les plus actifs continuent d’être situés aux États-Unis, malgré la grève de la WGA en cours, Malte s’est avérée être un point chaud sérieux ces dernières années pour le cinéma et la télévision. L’archipel insulaire entre l’Italie et la Libye est devenu le foyer de plusieurs grandes productions au cours des dernières décennies, mais il a été particulièrement fréquenté ces derniers temps. Les principales raisons incluent ses décors exceptionnellement pittoresques et son architecture incroyablement diversifiée, en grande partie médiévale.

Certains des plus gros crédits incluent toutes les saisons de HBO Game of Thronesainsi que divers films d’époque à gros budget comme Gladiateur (2000), Alexandre (2004), Troie (2004), Munich (2005). Parmi les autres gros blockbusters qui y ont été tournés, citons Le « Da Vinci Code (2006), Guerre mondiale Z (2013), Capitaine Phillips (2013), l’adaptation en direct de Assassin’s Creed (2016), Dominion du monde jurassique (2022), et de Ridley Scott Napoléon (2023). La prochaine série dramatique de Netflix sur la Seconde Guerre mondiale Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir a également récemment terminé le tournage là-bas.