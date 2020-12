Google ajoute jusqu’à 50 nouveaux animaux à sa réalité augmentée

Ce sont les 50 nouveaux animaux 3D que vous pouvez voir dans le monde réel grâce à la réalité augmentée de Google.

La collection d’animaux et d’objets 3D de Google en réalité augmentée ne cesse de croître. Après avoir inclus des licornes, des dinosaures et d’autres créatures il y a quelques semaines, Google a maintenant annoncé l’arrivée d’un total de 50 nouveaux animaux qu’il est déjà possible de visualiser en 3D dans le monde réel grâce à la plateforme de réalité augmentée de Google.

Parmi les nouvelles créatures, il est possible de trouver différentes races de chiens, ainsi que de nouvelles espèces d’animaux telles que écureuils, zèbres ou girafes.

Tous les nouveaux animaux qui arrivent dans la réalité augmentée de Google

Comme d’habitude, il faut se rappeler que, pour pouvoir visualiser ces animaux en 3D, il est nécessaire de disposer d’un mobile compatible avec la plateforme de réalité augmentée de Google, anciennement ARCore.

Hip (po), hip (po), hourra! 🦛 Il y a 50 nouveaux animaux AR à découvrir sur la recherche. Recherchez votre animal préféré sur votre application mobile Google, appuyez sur « Afficher en 3D » pour le voir dans votre espace et n’oubliez pas de partager vos meilleures créations avec # Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z – Google (@Google) 11 décembre 2020

En utilisant un terminal compatible, il vous suffit de entrez le nom de l’espèce ou de la race de l’animal dans le moteur de recherche, et touchez « Afficher en 3D » dans le premier des résultats de recherche qui apparaîtra dans Google. Ensuite, nous quittons la liste avec tous les nouveaux animaux disponible après la dernière mise à jour.

Akita

Pasteur australien

Beagle

Chat du Bengale

Border collie

Bouledogue

Bull terrier

canne Corso

Chihuahua

Tamia

Chow Chow

Cocker

Coyote

Teckel

Dobermann

Âne

Renard Fennec

Berger allemand

Girafe

Grand danois

Cochon d’Inde

Hamster

Hippopotame

Chaton

Chien Chindo

Maine Coon

maltais

Vache laitière

Chat des forêts norvégiennes

Bœuf

chat persan

porc

Pit-bull

Caniche

Chiot

Ragdoll

Panda rouge

Bleu russe

Schnauzer

Scottish Fold

Shiba Inu

Shih Tzu

chat siamois

Husky sibérien

Chat Sphynx

Corgi

Yorkshire Terrier

Zèbre

