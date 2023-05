La controverse sur la cléopâtre noire de Netflix a amené un diffuseur égyptien à créer un nouveau document en réponse

Silumen Coffret Senteur 4 Pcs Plante Avec Diffuseur Plante

- Ce coffret senteur 4pcs avec diffuseur est parfait pour décorer et parfumer votre intérieur. C'est un élément de déco très sympa qui contribuera à créer une atmosphère calme et zen dans votre maison, et ce, pour favoriser le bien-être de tout un chacun. - Avec son diffuseur de parfum design, il produit des senteurs douces et agréables, loin des parfums entêtants souvent proposés dans le marché. Profitez ici, d'un produit de qualité à prix réduit. - Fait en ciment, verre et papier, cet accessoire décoratif est stable et solide. Optez pour ce coffret senteur 4 pcs plante avec diffuseur pour décorer et parfumer votre intérieur. C'est un accessoire astucieusement pensé pour offrir du style et du relief dans votre chez vous. Coffret senteur 4 pièces: un accessoire de déco design Cet accessoire décoratif fourni en 4 pièces est L'élément qu'il vous faut pour inscrire votre intérieur dans le top de la tendance, sans basculer dans le "too much". C'est un objet à poser dans un salon, sur une table, dans un coin de votre chambre, ou encore dans la salle de bain. Grâce à sa petite plante verte (plante grasse ou cactus), son pot et son plateau en ciment, et à son diffuseur de parfum avec ses bâtonnets, ce coffret fera, à lui seul, la différence et transformera une pièce à vivre en un havre de paix et de zénitude. Coffret senteur diffuseur de parfum: un vrai créateur d'ambiance Ce coffret senteur avec un diffuseur de parfum permet de propager de douces senteurs dans votre intérieur, pour que votre maison respire la propreté et le bien-être. En effet, les senteurs diffusées par ce coffret sont loin des parfums bas de gamme et entêtants généralement proposés sur le marché, ce sont des parfums doux et naturels qui sauront créer une atmosphère sympa et bienveillante, propice à la relaxation. Alors, choisissez parmi les deux modèles que nous vous proposons: le coffret avec un cactus (senteur ambre et jersey) et le coffret avec la plante grasse (note de fève tonka). Et découvrez sur notre site silumen.com notre sélection de plantes grasses artificielles pour compléter votre décoration d'intérieur.