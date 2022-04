Yakamoz S-245 Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série turque Netflix

après l’énigmatique finale de la première saison de « Yakamoz S-245 »fans de la série turque de Netflix mettant en vedette Özge özpirinçci et Kıvanç Tatlıtuğ demandent un deuxième épisode qui explique les mystères restés en suspens.

Bien qu’aucune annonce n’ait encore été faite sur l’avenir de la fiction écrite par Cansu Çoban, Jason George, Sami Berat Marçalı et Atasay Koç, apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire d’Arman, les survivants de son équipe d’expédition et du sous-marin est pas encore terminé, il pourrait donc continuer dans un nouveau lot d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Qu’adviendra-t-il d’Arman dans la deuxième saison de « Yakamoz S-245 » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « YAKAMOZ S-245 » ?

A la fin de la première saison de « Yakamoz S-245« , Arman tend un piège à Umut pour montrer à l’équipage que le commandant ne recherche pas le bien-être de ses subordonnés mais plutôt la conservation du pouvoir. De plus, il est révélé qu’il a lancé deux torpilles sans trajectoire connue.

Après avoir enfermé Umut et nommé Yonca comme nouveau commandant, Arman reçoit un appel de son père, qui lui dit que tout était pour le sauver et qu’il l’attendra à la base aérienne de Diego García. Avant de prendre une décision, Yonca ordonne de sortir chercher des graines, mais pendant la mission, le biologiste est abattu, le navire est sur le point d’être attaqué et Hatice pourrait libérer Umut.

Que va-t-il se passer dans une deuxième saison de « Yakamoz S-245″ ? Arman survivra-t-il au coup de feu ? Comment tout a commencé et qui est responsable ? Que recherche vraiment le père d’Arman ? Qui attaque le Yakamoz S-245 ? Cela a-t-il à voir avec les torpilles lancées par Umut ? Que va faire Yonca ? Que va-t-il arriver à Félix et Ranna ?

“YAKAMOZ S-245″ BANDE-ANNONCE SAISON 2

La deuxième saison de « Yakamoz S-245″ n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Yakamoz S-245 », une série turque de Özge özpirinçci et Kıvanç Tatlıtuğ pour Netflix.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « YAKAMOZ S-245″ – SAISON 2

Kıvanç Tatlıtuğ comme Arman

Ertan Saban comme Umut

Ece Çeşmioğlu comme Yonca

Jerry Hoffman comme Félix

Ecem Uzun comme grenouille

Meriç Aral comme Hatice

Ersin Arici comme Altan

Güven Murat Akpınar comme Barış

Alper Saldıran comme serveur

Hakan Salınmış comme Erenay

Özge özpirinçci reviendra-t-il en tant que Defne dans « Yakamoz S-245 » saison 2 ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « YAKAMOZ S-245 » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

La deuxième saison de « Yakamoz S-245″ n’a pas encore de date de sortie en Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming en 2023.