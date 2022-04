La série néerlandaise de Netflix pour voir si vous avez aimé Sex Education

Netflix

éducation sexuelle C’est l’un des grands paris de Netflix depuis sa première saison. Mais, maintenant, une nouvelle bande est arrivée qui vous fera l’oublier. La rencontrer.

©NetflixAsa Butterfield à l’éducation sexuelle

En 2019, Netflix a publié éducation sexuelle, une série qui semblait d’abord peu attrayante et frappante, mais qui a fini par surprendre tout le monde. Dans la première édition, cette bande avait huit épisodes qui donnaient beaucoup à dire. Protagonisée par ESA Mariposa Oui Emma Mackey cette fiction suit la vie de Otis et Maevadeux étudiants qui expriment leur intérêt pour l’éducation sexuelle à la fois pour eux-mêmes et pour leurs camarades de classe.

Sans aucun doute, une intrigue qui s’imposait totalement puisque, en plus, elle montre les différents problèmes auxquels les adolescents sont confrontés aujourd’hui. Parmi eux, bien sûr, l’intimidation et l’intimidation. En outre, éducation sexuelle s’est penché sur la façon dont les personnes qui se perçoivent comme non binaires, homosexuelles ou même étudiantes qui veulent commencer une vie sexuelle gèrent ces situations aujourd’hui.

Tel est ainsi éducation sexuelle a su toucher différents publics au point que la série a fini par devenir l’un des favoris des utilisateurs de Netflix. En fait, il a déjà trois saisons à son actif et en lancera bientôt une quatrième. Mais, à mesure que les nouveaux épisodes arrivent, le géant du streaming a une fiction qui pourrait remplacer son manque.

C’est à propos de Dirty Linesqui a une saison de six épisodes et est venu au service à la demande le 8 avril dernier. La bande se déroule en 1987 à Amsterdam et suit l’histoire d’une psychologue qui trouve un nouvel emploi et sa vie change pour toujours. Une histoire qui marque une révolution culturelle.

Le synopsis officiel de lignes sales Il dit: « L’histoire de « Erotic Lines » commence à Amsterdam en 1987, à une époque où la société néerlandaise subissait des changements vertigineux. L’étudiante en psychologie Marly Salomon prend un emploi à temps partiel dans une entreprise naissante : Teledutch. C’est une entreprise fondée par les frères Frank et Ramon Stigter, et les premières lignes érotiques en Europe. Frank et Ramon s’enrichissent du jour au lendemain, tandis que Marly se retrouve au milieu de cette transformation intense et rapide. Les dernières années de la guerre froide ont suscité un sentiment d’espoir et inspiré une nouvelle génération à célébrer pleinement la vie. Amsterdam est devenue l’épicentre de cette révolution culturelle avec un nouveau style musical radical : la house, et une nouvelle drogue de l’amour : l’ecstasy. Les lignes érotiques offraient l’opportunité de vivre le sexe anonyme de manière nouvelle, changeant le sens de la moralité des personnes qui les utilisaient, mais aussi de ceux qui les créaient.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂