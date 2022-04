GhostWire Tokyo l’a : 3 choses que j’adore !

GhostWire : Tokyo est un jeu étrange. Est-ce un jeu d’horreur maintenant? Alors est-ce un jeu d’action ? Ou quelque chose entre les deux ?

tandis que le orientation genre représente un mélange discutable et j’ai parfois l’impression que Shinji Mikami vouloir s’éloigner du genre de l’horreur le plus tôt possible est le titre de Le jeu de tango fonctionne néanmoins, pour de nombreuses raisons pièce considérable de biens médiatiques.

Alors ne restons pas coincés aujourd’hui système de combat monotone levez-vous et laissez-les histoire difficile – qui ne prend vraiment de la vitesse que vers la fin – à part ça, je me suis beaucoup amusé avec le jeu. Parce que je l’ai définitivement eu, même si la réponse au « pourquoi en fait » est cachée entre les lignes, comme c’est si souvent le cas.

Alors, qu’est-ce qui vous passionne dans GhostWire : Tokyo ? C’est beaucoup au final, car l’accueil influence japonaise est omniprésent. Je veux dire, bien sûr, ça se passe à Tokyo, au Japon. Mais s’il n’avait pas été produit par un studio de développement japonais, ce ne serait probablement pas si perceptible. Et pas mis en scène d’une telle manière de première classe de loin. J’ai été vraiment étonné ici et là. Est-ce encore un jeu ou est-ce déjà un jeu ? Simulateur de marche à Tokyo? Et pourquoi pas les deux ?

Les choses suivantes rendent GhostWire : Tokyo vraiment unique, du moins pour moi, et j’encourage tout le monde à l’essayer !

Nourriture savoureuse, bonne pour… la vie ?

Oh la la, j’ai faim ! À peine un jeu a gagné de points de vie maîtrisé ainsi que GhostWire : Tokyo. Je veux dire regardez ces photos !

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Si vous n’avez pas faim ici, vous ne pouvez plus être aidé. Repas de première classe de la cuisine japonaise s’avèrent être caractéristique vitaleque l’on déguste avec Akito, pour le sien et donc le nôtre barre de vie recharge. N’est-ce pas mieux ?

Et si vous n’êtes pas sûr de la nourriture que vous voulez donner au protagoniste, le local vous aidera marché plus loin. Il y a beaucoup de spécialités traditionnelles, dont chacun a un effet différent – certains donnent plus, d’autres moins de points de vie. Et la nourriture est également disponible en variante fantôme, dem Homologue de la pègre. Seraient-ils aussi bons en réalité que les originaux ? Eh bien, je ne sais pas!

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images © Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Le seul problème est que j’aimerais tout manger moi-même alors que je ne peux que regarder mon ami numérique Akito le faire. Il mange le plus délicieux Onigiri avec mayonnaise au thon ou alors Saumondîne Yakitori avec une sauce divinement savoureuse et ça dango Personnellement, je n’ai jamais mangé ce dernier, mais il a l’air tout simplement génial !

une chose est sûre: il est temps pour eux à nouveau mile japonais sur le Immermannstrasse à Düsseldorfque je ne peux que recommander chaleureusement à tout le monde si cela ne suffit pas actuellement pour un voyage au Japon !

Mais en guise de punition pour n’avoir rien obtenu, Akito en reçoit d’abord de gentils Takoyaki (encornet pané) qui a un goût tellement visqueux et dégoûtant que glissant que seul un vrai gourmet – dont je ne fais pas partie, heureusement – ​​sait apprécier ce plat. C’est ce que vous obtenez, Akito !

Sightseeing deluxe, il faut que j’y aille !

Mais la nourriture et ces études à ce sujet ne sont pas la seule raison pour laquelle le titre est si amusant. J’ai rarement vu une base de données aussi passionnante qui m’a encouragé à faire autant de entrées que possible pour étudier. Parce que non seulement la nourriture est décrite en détail.

Il devient rapidement clair que les développeurs ont beaucoup à offrir à tous égards valoriser l’authenticité ont pondu. De grandes parties de la ville numérique existent dans la réalité.

La dite point de repère sont automatiquement ajoutés à la base de données lorsque nous les découvrons. Dans l’annuaire on apprend tout sur le notoire Centre commercial 429 ou le quartier vieillissant Enzancho dans le coeur Shibuya.

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Il y a le TokyoTour avec son entrée pompeusement mise en scène n’est qu’une petite partie de ce que l’on peut apprendre sur la ville et voir virtuellement. Vous souhaitez voyager au Japon immédiatement !

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Donc on peut en avoir un petites vacances à Tokyo dépenser même si nous n’y sommes pas nous-mêmes. Certes, il y a un peu Esprit d’aventure un. Mais le précieux effet d’apprentissage c’est définitivement donné et super pratique. Si nous voyageons à nouveau au Japon sous forme physique à l’avenir, connaissons-nous déjà très bien Tokyo grâce à cette méthode d’apprentissage peu orthodoxe ? C’est quelque chose!

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Mais comme souvent, ce sont les petites choses. Il y a de nombreux coins qui invitent à ralentir – comme ce parc plein de fleurs de cerisier – ou que je veux juste regarder de plus près immédiatement.

Les missions annexes sont obligatoires

Je recommande également de jeter un coup d’œil aux emplacements de temps en temps Base de données lancer. Parce que l’arrière-plan de la grande ville est illuminé en détail. Et pendant que nous parlons de base de données et de localité. Voici mon entrée préférée ci-dessous articles clésque nous pouvons trouver dans le jeu.

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Nous avons besoin de cet élément clé dans le jeu pour un important mission secondaire. Parce qu’avec « l’homme qui a besoin de papier », la merde est littéralement à la vapeur.

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Les développeurs ont le sens de l’humour. Et faire sauter la gamelle, c’est ce que font les gens dans tous les pays ? Juste de l’authenticité.

Mais à part ça, il y a beaucoup de missions secondaires qui vont à la compassion invitertandis que d’autres plutôt plus effrayant Nature sont, là-bas légendes urbaines de la culture japonaise sont utilisés.

Ici aussi, les Japonais ont toujours programmé avec soin, en gardant toujours au moins un œil sur l’authenticité de l’expérience de jeu. Ma mission secondaire préférée implique un œuf de Pâques qui rappelle le classique d’horreur Resident Evil (1996). Vraiment un flash-back nostalgique de la classe supplémentaire !

Encore un extra ?!

Et en parlant d’extras. Oh oui, et nous pouvons caresser les chiens dans GhostWire : Tokyo. caresser les chiens. Salut? Si cela ne vous convainc pas, alors je ne sais pas ce qui le fera !

© Tango Gameworks/45secondes.fr montage d’images

Il y a donc pas mal de raisons qui parlent en faveur du jeu. Et bien sûr, ce n’est pas tout. Mais maintenant, vous pourriez avoir un aperçu du cœur et de l’âme qui sont entrés dans ce titre. Parce que si vous en avez un sur le Développeurs chez Tango Gameworks peut dire alors qu’ils sont leur aime vraiment le travail et vous pouvez le sentir.