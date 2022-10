Tell Me Lies Episode 8 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de Tell Me Lies Episode 8 a été officiellement confirmée et après avoir regardé ses précédents épisodes, les fans sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans cet épisode. Après avoir remarqué l’engouement de cette série parmi les fans, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations possibles concernant la date de sortie de l’épisode 8 de Tell Me Lies. Outre sa date de sortie ici, nous vous communiquerons d’autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique américaine en streaming créée par Meaghan Oppenheimer. L’histoire de cette série est basée sur un roman du même nom qui a été écrit par Carola Lovering. Son premier épisode est sorti le 7 septembre 2022.

L’intrigue de cette série suit Lucy Albright et Stephen DeMarco. Dans ce spectacle, vous verrez une relation tumultueuse mais enivrante se dérouler sur 8 ans. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette émission recherchent la date de sortie de l’épisode 8 de Tell Me Lies. Alors sans plus tarder, sachons toutes ces choses ci-dessous.

Tell Me Lies Épisode 8 Date de sortie

Ici, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 8 de Tell Me Lies, alors le nom de l’épisode 8 est « Ne gaspillez pas votre émotion » et sa sortie est prévue pour le 12 octobre 2022. Après avoir regardé son épisode 7 qui a récemment publié ces fans qui sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans cet épisode, attendez simplement la date indiquée et toute votre attente sera bientôt terminée.

Où diffuser Tell Me Lies?

Maintenant, si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Hulu et c’est la plateforme officielle de cette émission. Ici, vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents qui ont été publiés jusqu’à présent. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Ici, nous allons partager la liste des épisodes de cette saison.

La foudre

Au sang chaud

Nous ne nous touchons pas, nous nous heurtons

Enlève ton pantalon et ta veste

Joyeux Noël putain

Et je suis désolé si je t’ai dénigré

Château sur un nuage

Ne gaspillez pas votre émotion

À déterminer

À déterminer

Liste des acteurs

Voici les détails du casting de cette émission.

Grace Van Patten comme Lucy Albright

Jackson White comme Stephen DeMarco

Catherine Missel comme Bree

Spencer House comme Wrigley

Sonia Mena comme Pippa

Branden Cook comme Evan

Benjamin Wadsworth comme Drew

Alicia Crowder comme Diana

Gabriella Pession

Edmond Donovan

Natale Linez

Spoilers

Dans ce paragraphe, vous trouverez les spoilers du prochain épisode 8.

Lucy Albright et Stephen DeMarco tombent rapidement dans un enchevêtrement addictif qui modifiera de façon permanente leur vie et celle de tous ceux qui les entourent ; une relation tumultueuse et enivrante se déroule pendant huit ans.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 8 de Tell Me Lies, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Tell Me Lies Episode 8 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

