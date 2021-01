Instagram teste actuellement une nouvelle conception de carrousel pour les histoires sur la version Web: Rapport

Tendance FP06 janv.2021 16:37:33 IST

Instagram teste un nouveau design innovant pour faciliter la visualisation des histoires dans la version Web ou de bureau. Une fois le nouveau look activé sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos appartenant à Facebook, Insta Stories devrait apparaître sous forme de carrousel. Actuellement, les histoires sont disponibles dans un format de vignette unique qui occupe toute la page. Selon un rapport de Engadget, un porte-parole de l’entreprise a confirmé le test du nouveau look et a déclaré qu’il commençait à apparaître à un «petit groupe» de Instagram utilisateurs en décembre. Cependant, on ne sait pas quand il sera disponible plus largement.

Selon un rapport de GizChina, la navigation sur Insta Stories restera la même. Les utilisateurs pourront faire défiler manuellement les histoires ou les laisser basculer ou changer automatiquement.

L’année dernière, Facebook a déployé le Mode disparaître pour Instagram utilisateurs. La fonctionnalité permet essentiellement aux utilisateurs de partager quelque chose de stupide ou d’embarrassant, puis de l’oublier immédiatement en faisant disparaître tout le chat.

Ces messages disparus n’existeront pas dans l’historique des discussions des utilisateurs. Pour activer le mode disparaître sur Instagram, vous devrez faire glisser votre doigt dans le chat sur lequel vous souhaitez envoyer le selfie loufoque ou un look post-coupe de cheveux. Dès que le destinataire voit le message et que les secrets dont vous souhaitez discuter sont discutés, vous pouvez à nouveau faire glisser votre doigt vers le haut pour quitter le mode disparaître et revenir à la tête de discussion existante.

La fonctionnalité ne fait disparaître que les images, les messages et les GIF qui ont été partagés en mode disparaître.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂