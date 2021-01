Application de clonage: comment cela fonctionne avec Android

Hub de télécommande Universelle WiFi Smart IR avec Port de Type C, Work for Home Audio, Vedio, contrôle du Ventilateur, Compatible avec Alexa, contrôle Google Home et Tuya APP, Wlansmart RM Min

Travailler avec Alexa, Google Home: Alexa, télécommande IR pour Google Home. Avec Alexa, Google Home contrôle facilement les climatiseurs, les téléviseurs et les ventilateurs. Soutenez l'automatisation de la scène maison intelligente,Prise en charge de la fonction «si alors» avec les appareils intelligents TUYA, Remarque (ne prend pas en charge les appareils intelligents d'autres marques), profitez de votre vie intelligente. 【Configurer emploi du temps minuteur】Configurez des minuteries pour allumer / éteindre les appareils à une heure précise ou personnaliser les scènes avec plusieurs appareils. Transformez vos appareils domestiques de base en appareils intelligents et rendez la vie plus intelligente et plus pratique. Bricolage intéressant: Contrôlez le périphérique de votre choix en apprenant simplement les fonctions de la télécommande d'origine, telles que les foyers, les ventilateurs de plafond, les DEL, etc. La prise en charge de la télécommande infrarouge n’est pas RF. Les appareils contrôlés par le bricolage prennent en charge uniquement les smartphones et ne sont pas compatibles avec Alexa, Google Home. Contrôle APP Smartphone: le blaster IR intelligent peut remplacer la plupart des télécommandes traditionnelles de votre domicile. Prend en charge plus de 80 000 périphériques contrôlés par IR (IR uniquement). Intégrez presque toutes les télécommandes infrarouges à votre smartphone. Contrôlez les appareils de votre maison depuis votre smartphone à tout moment, en tout lieu, de manière sûre et efficace. Compatible avec Android et IOS. Service attentif: Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation, notre équipe technique professionnelle vous fournira un service personnalisé pour s'assurer que le problème est résolu. Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits ou services, nous pouvons vous en remplacer.