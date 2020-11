Xiaomi Mi 11 Pro avec écran QHD +, taux de rafraîchissement de 120 Hz: rapport

Tendance FP18 nov.2020 15:46:46 IST

Xiaomi devrait sortir ses smartphones Mi 11 et Mi 11 Pro l’année prochaine. Selon un pronostiqueur, la version Pro comportera un écran QHD + et une mise à jour massive des produits phares précédents, car Mi 11 Pro sera doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fuite posté quelques conseils sur le prochain produit phare Mi sur Weibo. Le message indique que le Mi 11 Pro sera livré avec un écran 120 Hz et offrira également la résolution QHD plus.

Il a en outre révélé que la caméra selfie à l’avant sera située dans le coin supérieur gauche et que tout le panneau aura des côtés incurvés, mais dans l’ensemble, il sera assez similaire à ses prédécesseurs. Les autres caméras vont également recevoir de légères mises à jour à la place d’énormes mises à niveau.

Ce vient autant d’améliorations nécessaires de Xiaomi Mi 10 Pro, fourni uniquement avec la résolution Full HD + et doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Comme le Mi 10, il était également alimenté par le chipset Snapdragon 865 et fonctionnait sur MIUI 11. D’autre part, la variante moindre du Mi 10, Xiaomi Mi 10T Pro est venu avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Portail technique Droid ludique Pointé le conseil en premier et a fait état de la spéculation selon laquelle la série Xiaomi Mi 11 serait peut-être les premiers téléphones chinois alimentés par le chipset Snapdragon 875. D’autres spéculations suggèrent que le Mi 11 pourrait prendre en charge une charge rapide de 100 W.

Après avoir sorti la série Mi 10T en octobre de cette année, Xiaomi est encore à confirmer toute date de lancement de son prochain produit phare. Comme Samsung devrait lancer sa série Galaxy S21 en janvier 2021, la possibilité pour Xiaomi de lancer la série Mi 11 au cours du premier mois de l’année prochaine ne peut être écartée.

