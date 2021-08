La Casa de Papel : Berlin est vivant et le Groupe trahit le Professeur ?

Dans un mois précis, c’est-à-dire le 3 septembre, Netflix ajoutera à son catalogue le premier tome de la cinquième et dernière saison de Le vol d’argent. Il y a moins d’un an, la production annonçait la fin du tournage des nouveaux épisodes et il y a à peine 24 heures, elle sortait la première bande-annonce qui révélait quelques détails sur ce qui allait arriver.







Pendant des années, le Gang commandé par Le Professeur a su s’échapper et très bien de tous ses braquages, mais dans la saison suivante de Le vol d’argent ils sont vus en difficulté et très sérieux. Le chef de tous les plans a été capturé par le méchant inspecteur Sierra, au sein de la Banque aucun membre du groupe n’a de plan ou d’espoir, bien qu’il faille noter que tout n’est pas perdu.

Selon le synopsis officiel, le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et, bien qu’ils aient réussi à sauver Lisbonne, ils traversent également l’un des pires moments de leur braquage : l’architecte de tout , le professeur, a été capturé et semble n’avoir aucun jeu de maître. C’est pourquoi, désormais, les braqueurs ont deux chemins à suivre : le trahir et se sauver ou faire l’impossible pour le récupérer.

Le professeur a été capturé par l’inspecteur Sierra. Photo : (Netflix)



Et, d’après ce que la bande-annonce de près de deux minutes montrait, de nombreuses théories ont déjà émergé sur la façon dont elles pourraient le trahir pour ne rechercher que leur bien-être. En fait, parmi l’un de ceux qui ont le plus résonné, le grand protagoniste C’est Miguel Ángel Silvestre qui incarnerait l’ex-petit ami de Tokyo (Úrsula Corberó) et serait celui qui arriverait à la Banque d’Espagne pour sauver tout le monde en oubliant Le Professeur et en le laissant à son sort.

Cependant, il semblerait que tout ne soit pas perdu pour le personnage d’Álvaro Morte puisqu’il y a aussi d’autres théories qui penchent parce que Berlin (Pedro Alonso) est vivant et s’est caché pendant toutes ces années, mais maintenant il arriverait pour sauver son frère de la disgrâce. Bien sûr, pour savoir si toutes ces pensées des fidèles de Le vol d’argent c’est vrai, il faudra attendre un mois.