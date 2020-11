La star de WandaVision, Paul Bettany, répond à la question de la NSFW sur l’anatomie de Vision

WandaVision La star Paul Bettany a récemment répondu à une question de la NSFW sur l’anatomie de Vision. Bettany fait actuellement la promotion de la prochaine série Disney +, qui fera officiellement ses débuts au début de l’année prochaine. Les fans de Marvel Cinematic Universe essaient toujours de déchiffrer le code derrière la série qui utilise des sitcoms classiques de toutes les décennies pour raconter son histoire. Comme d’habitude, Marvel Studios garde tous les détails importants secrets, tout en laissant les fans créer des spéculations et du battage médiatique tout seuls.

Paul Bettany est apparu sur Stir Crazy de Comedy Central et a été interrogé sur l’anatomie de Vision et si les fans de MCU verront ou non de la nudité quand WandaVision premières. « Il n’y a pas de nudité, pour ainsi dire … Je pense que les gens peuvent répondre à ces questions par eux-mêmes », a déclaré Bettany. L’acteur a ensuite ajouté en plaisantant: « Vision peut changer sa densité, alors, il y a ça. » Quand on a demandé à Bettany quelle était la couleur de l’anatomie de Vision, Bettany a simplement répondu: « Il est violet. » L’interview entre Comedy Central et Bettany a commencé à se transformer en camée de Stan Lee dans Mallrats, où le personnage de Brodie Bruce de Jason Lee interroge la légende de Marvel Comics sur divers super-héros et leurs zones privées.

En allant plus loin dans le terrier du lapin de l’anatomie des super-héros et en sautant sur DC Comics, Paul Bettany a fait l’éloge de 2009 Gardiens film. Plus précisément, l’acteur a fait l’éloge de la représentation du Dr Manhattan par Billy Crudup. « C’est la taille de Manhattan. C’est un exemple fantastique du pénis dit et mentionné ci-dessus », dit Bettany. Yahya Abdul-Mateen II a endossé le rôle du Dr Manhattan dans le hit de HBO Gardiens série, qui a également montré un peu l’anatomie du Dr Manhattan.

Paul Bettany a récemment également taquiné les fans de MCU sur ce à quoi ils peuvent s’attendre quand WandaVision premières en janvier. « Je pense que cela va vous faire penser au MCU d’une toute nouvelle manière », a déclaré Bettany. « Au fur et à mesure que chaque épisode se déroule, le public pourra se décoller couche après couche jusqu’à ce que cette jolie boîte de puzzle écrite par Jac Schaeffer et réalisée par Matt Shakman et tournée par [cinematographer] Jess Hall sera révélé à tout le monde et cela aura du sens. Tous les trucs dingues concerneront quelque chose. « L’acteur a taquiné à plus d’une occasion que WandaVision sera dingue, et jusqu’à présent, le matériel promotionnel de la série a fait écho à ce sentiment.

WandaVision est une série qui s’est poursuivie dans la tradition MCU de prendre des risques et de sortir des sentiers battus, confirme Paul Bettany. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, était ravi de faire le saut à la télévision avec plusieurs heures pour raconter une histoire, au lieu de deux ou trois heures sur grand écran, ce qui a conduit à plus d’expérimentation. «Ils ont fait des choses très intelligentes, comme nous avons tourné le premier épisode en deux jours, devant un public de studio en direct», dit Bettany en revenant sur la création WandaVision. Bien que la série sonne certainement assez différente des projets MCU grand écran, elle sera directement configurée Docteur Strange dans le multivers de la folie. Vous pouvez consulter l’interview de Paul Bettany ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Comedy Central.

