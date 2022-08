Taylor Swift pourrait gagner un Oscar pour cette raison

in

L’artiste de renom pourrait monter dans le prochain volet de l’Académie. C’est le projet pour lequel elle serait nominée lors de la cérémonie 2023.

© GettyTaylor Swift pourrait remporter un Oscar.

En plus d’être un chanteur renommé, Taylor Swift Il a pu jouer quelques rôles à l’écran. Saint Valentin, Le Lorax, Le Donateur Oui chats ne sont que quelques-uns des films auxquels il a participé, ainsi que des séries télévisées telles que CSI Soit nouvelle fille. Mais, bien qu’il n’ait fait partie d’aucun long métrage au cours de la dernière année, l’artiste pourrait être nommé dans la prochaine tranche de la Prix ​​Oscar. De quelle manière? Voici la réponse !

Ce ne serait pas la première fois que l’auteur-compositeur-interprète remporte une statuette. Depuis le début de sa carrière dans l’industrie de la musique, elle a été reconnue lors de cérémonies telles que les Grammys, les American Music Awards, les Brit Awards et même les Golden Globes.Cependant, cette fois, elle ne serait pas reconnue en tant que chanteuse ou actrice. . . Au contraire, il pourrait être décerné comme rien de moins que directrice.

Ce n’est pas ses débuts, puisqu’il était auparavant dans les coulisses des clips vidéo de Tu as besoin de te calmer, vous avez besoin de vous calmer Oui JE!en plus de développer le documentaire Disney+ intitulé folklore : longues séances de studio d’étang. Quoi qu’il en soit, son travail créatif a été exposé comme jamais auparavant dans le court métrage de Trop bien. C’est que la chanteuse a présenté une version étendue de son thème musical et l’a combiné avec des scènes impressionnantes.

Protagonisée par Sadie Sink et Dylan O’Brienla pièce avait la direction photographique de rin yang. De cette façon, il a réussi à accumuler plus de 73 millions de vues dans la vidéo YouTube officielle. La chanson est arrivée dans le cadre des réenregistrements de Rouge (version de Taylor)l’album initialement sorti il ​​y a dix ans et réédité par Taylor Swift pour posséder sa propre musique.

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, Trop bien se présente comme l’un des candidats possibles pour la catégorie du meilleur court métrage d’action en direct. Compte tenu de sa date de sortie, le film a toutes les conditions pour que le chanteur soit considéré pour la première fois comme l’un des nominés aux Oscars. De même, cela pourrait aussi être contemplé par la chanson Carolinequ’il compose et interprète pour la fille sauvagele long métrage qui met en vedette Daisy Edgar Jones et qui aura très bientôt sa première officielle.

