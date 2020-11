Memphis Garrett dit que la controverse sur les insultes raciales est devenue une «  question juridique ouverte  »

Memphis Garrett s’est retrouvé au centre de plusieurs controverses lors Grand frère 22. Par exemple, il se moquait apparemment du balancement d’Ian Terry, une technique auto-apaisante pour son autisme. De plus, les fans étaient convaincus qu’il avait partagé un baiser avec l’invité de maison Christmas Abbott malgré une relation engagée à l’extérieur de la maison.

Cependant, les rapports les plus dommageables provenaient d’une conversation avec Cody Calafiore au cours de laquelle les téléspectateurs du Live Feed pensaient que Memphis avait dit le «mot n». Après la saison, le double concurrent a nié avoir utilisé une insulte raciale et a révélé que l’affaire était devenue un problème juridique.

Deuxième place concurrent Memphis Garrett (L) et Dan Gheesling le gagnant de la grande finale de la saison 10 de Big Brother | Frederick M. Brown

Les fans pensaient avoir entendu Memphis Garrett utiliser une insulte raciale

Suite à l’expulsion de Bayleigh Dayton, Dani Briones est devenu le chef de famille sortant et a nommé les seuls invités restants auxquels elle n’avait aucune loyauté, Kevin Campbell et David Alexander.

Cependant, ce dernier s’est sauvé en activant le pouvoir de disruption qu’il a gagné dans la compétition BB Basement. David a prétendu qu’il n’avait pas gagné la capacité et a demandé à plusieurs reprises à d’autres invités s’ils le jouaient sur lui, les ennuyant, à savoir Memphis Garrett.

Il pensait que David s’était manifestement sauvé et pensait que ce n’était pas une bonne décision pour le BB21 rapatrié de mentir à ce sujet. Memphis a exprimé ses frustrations à l’allié de la Commission Cody Calafiore dans la nuit du 16 septembre. Il a commencé à dire quelque chose à propos de David avant de s’arrêter et de dire: «Oh, il est si mauvais.

Le clip de la conversation Live Feeds a fait son tour sur Twitter avec plusieurs fans exigeant le retrait de Memphis parce qu’ils pensaient qu’il avait failli appeler le BB21 rapatrié le «mot n».

CBS a enquêté sur la situation et l’a éclairci

En conséquence, de nombreux téléspectateurs ont commencé à faire circuler des pétitions demandant à CBS d’expulser le BB10 finaliste.

Plusieurs fans ont également publié des critiques Yelp négatives pour les restaurants de Memphis, exhortant les gens à ne pas manger dans ses établissements parce qu’ils le croyaient raciste.

La controverse a amené CBS à examiner plus en profondeur ce que le double concurrent a dit cette nuit-là. Par conséquent, CBS a publié une déclaration le jour suivant, affirmant avoir enquêté sur la situation en écoutant la conversation en question «en utilisant un son amélioré».

Après que l’équipe «ait isolé et reproduit la scène de plusieurs façons», ils ont conclu que Memphis n’avait pas prononcé l’insulte raciale. Le réseau a également noté qu’il expulserait toute personne de la maison Big Brother qui aurait utilisé toute forme de discours de haine.

Memphis dit que la controverse est devenue une « question juridique ouverte »

Lors d’une interview le 18 novembre avec le compte Instagram Big Brother Spoilers, Memphis a brièvement évoqué la situation controversée. Le concurrent à deux reprises a affirmé qu’il ne pouvait pas en parler en profondeur parce que c’est «une question juridique ouverte», mais a nié avoir jamais utilisé l’épithète raciale.

De plus, il a noté que CBS avait enquêté sur l’affaire et «vérifié» qu’il n’avait pas prononcé l’insulte. Memphis a également affirmé que le mot n’existe pas dans son «vocabulaire», a nié l’avoir jamais utilisé et a interdit aux autres d’utiliser l’épithète en sa présence.

On ne sait pas comment la controverse est devenue une question juridique ou qui poursuit qui, mais si Memphis l’a porté devant les tribunaux, c’est probablement parce qu’il veut protéger sa réputation de restaurateur.

