Il est temps pour la rédemption Star Wars de Hayden Christensen

La présentation de la journée des investisseurs de Disney a apporté beaucoup de nouvelles. Particulièrement en ce qui concerne la Guerres des étoiles univers. Mais peut-être que la plus grosse bombe a été la révélation que Hayden Christensen fera son retour dans la franchise dans la série Disney + Obi-Wan Kenobi en tant que Dark Vader. Ce sera la première fois que Christensen apparaîtra dans la chair en tant que personnage depuis la fin de La revanche des Sith. Et, pour diverses raisons, le moment semble venu de donner à Christensen une rédemption à l’écran.

Revenons un peu en arrière. L’année est 2005. La revanche des Sith met fin à la trilogie prequel. Cela a été un sac mélangé. Nous avons atteint le moment culminant. Obi-Wan et Anakin Skywalker se sont battus à une fin déchirante. Obi-Wan était sur les hauteurs. Anakin est laissé pour mort sur les rives de Mustafar. Il est ressuscité par Palpatine, plutôt douloureusement, achevant sa transformation en tant que Dark Vader. L’une des dernières choses que nous entendons est Vader crier « Nooooooo! » dans ce qui pourrait être l’un des plus grincheux Guerres des étoiles moments de l’histoire.

Nous pourrions discuter toute la journée sur les subtilités de la trilogie prequel. Qu’est-ce qu’il a bien. Qu’est-ce qu’il a mal. Mais il ne fait presque aucun doute que l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma méritait mieux que ce moment. Plus précisément, dites ce que vous voulez sur la performance de Hayden Christensen, mais c’était à ce moment-là que les préquelles se construisaient. Trois films consacrés à la façon dont Anakin Skywalker, le supposé élu, est tombé du côté obscur et est devenu un seigneur Sith. L’homme a eu quelques instants en tant que Dark Vador entièrement formé. Il est difficile d’imaginer que des fans inconditionnels diraient que ces moments étaient entièrement satisfaisants. Christensen méritait, et mérite toujours, son moment.

Obi Wan Kenobi reprendra dix ans après les événements de La revanche des Sith. Il sera centré sur les Jedi, qui seront à nouveau incarnés par Ewan McGregor. Alors que les détails de l’intrigue restent en grande partie secrets, avec le retour de McGregor, il ne serait pas tout à fait normal de choisir un autre acteur dans le rôle. Hayden Christensen était Anakin Skywalker de McGregor. C’était son padawan. C’était la personne qui l’a trahi, ainsi que tout l’Ordre Jedi. Ce serait un tour de passe-passe majeur de simplement refondre le rôle.

Maintenant, regardons ce qui s’est passé dans les années depuis ces derniers moments de La revanche des Sith. Pour beaucoup d’entre nous, nous avons supposé que ce serait le dernier morceau de Guerres des étoiles nous verrions jamais. Combien cela s’est avéré faux. George Lucas a rapidement commencé à travailler sur La guerre des clones série animée, qui se concentre fortement sur la relation entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Le personnage d’Anakin a reçu beaucoup de profondeur. La relation maître / apprenti était plus développée. Une génération entière d’enfants a grandi en adorant cette émission en tant que pilier de leur Guerres des étoiles fandom. De nombreux adultes en sont venus à chérir la série également.

Il y a également eu une réévaluation des préquelles par de nombreux fans. Avec une certaine distance et avec un contexte supplémentaire fourni par La guerre des clones, beaucoup sont venus défendre et adorer La menace fantôme, Attaque des clones et La revanche des Sith. Peut-être pas en gros. Mais il y a de la viande sur ces os, en termes d’histoire, de caractère et de thèmes. Le point principal étant que les préquelles ne sont pas aussi détestées qu’elles l’ont été autrefois.

Enfin, Disney a acheté Lucasfilm en 2012. Dans les années qui ont suivi, nous avons obtenu une toute nouvelle trilogie de films, à commencer par le réveil de la force en 2015, ainsi que quelques spin-offs, dont Rogue One et Solo. Nous avons maintenant The Mandalorian sur Disney +, ainsi qu’une avalanche d’autres émissions en direct et animées en route. Sans parler d’une conclusion appropriée à La guerre des clones. Il y en aura bientôt plus Guerres des étoiles qu’il n’y en a jamais eu à aucun moment. Tout cela est important quand il s’agit pour Hayden Christensen de faire briller son moment.

Pour le dire gentiment, la performance de Hayden Christensen dans les préquelles n’est pas souvent considérée comme un point culminant dans la discussion. Mais, en toute honnêteté, une grande partie du dialogue de George Lucas ne lui rendait pas service. « Je n’aime pas le sable » et tout ce jazz. Mais ce n’est pas comme si l’homme n’avait aucun talent. Non pas que les récompenses soient la fin de tous, mais Christensen a été nominé pour un Golden Globe pour sa performance dans La vie en tant que maison. Il y a une belle performance quelque part.

Deborah Chow, qui a fait un travail remarquable derrière la caméra sur The Mandalorian, dirige l’ensemble Guerres des étoiles série d’événements. Un directeur. Une vision. Un très bon réalisateur à cela. Chow pourrait facilement aider à obtenir la meilleure performance de Hayden Christensen. Les fans de performances ont toujours mérité de voir. La performance que cet homme mérite la chance de donner. La rédemption est un grand thème dans Guerres des étoiles. Surtout en ce qui concerne Dark Vador. Il est temps pour cette rédemption.

Nous avons eu le plus petit des petits goûts du retour de l’acteur dans La montée de Skywalker avec un bref caméo de voix. Mais ce n’était qu’une voix désincarnée. La voix d’Anakin. Avec tous ces divers projets Star Wars en cours, n’y a-t-il pas de place pour le point de vue de cet homme sur Vader?

De plus, il y a des raisons de penser que les fans sont prêts. Hayden Christensen est apparu à la célébration de Star Wars en 2017. Les séances de photos et les dédicaces se sont vendues en quelques minutes. Et quand il est monté sur scène, l’endroit a éclaté. Il était plus qu’embrassé. Il y avait de l’amour dans cette pièce. Certes, nous parlons du plus hardcore des fans hardcore. Mais à qui s’adresse une émission comme celle-ci si ce n’est pour ces fans? Cette franchise a toujours été animée par sa base de fans exceptionnellement passionnée.

Il y a beaucoup à déterminer. Lucasfilm a déclaré que Hayden Christensen jouerait spécifiquement Darth Vader. Cela signifie-t-il qu’il sera en costume tout le temps? Quelle partie du spectacle sera consacrée à Vader? Donnera-t-il la voix? Ou allons-nous retrouver James Earl Jones? Allons-nous voir des flashbacks sur La guerre des clones? Tous ces facteurs et bien d’autres auront une incidence sur les performances que Christensen doit offrir.

Même ainsi, lorsque la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a fait l’annonce, elle a promis: «Ce sera la revanche du siècle». Ce ne serait vraiment le cas que si les deux mêmes personnages, représentés par ces mêmes acteurs, étaient de retour. Et c’est exactement ce que nous obtenons. Christensen, pour sa part, a déclaré: « ça fait du bien d’être de retour ». J’imagine que je ne suis pas le seul à penser qu’il est bon de vous revoir, Lord Vader. Obi Wan Kenobi n’a pas encore de date de sortie fixée.

Sujets: Darth Vader, Star Wars, Obi-Wan Kenobi

