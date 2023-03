Mike Flanagan avait un pitch rejeté pour un film Batman Villain à tendance horrifique dans le DCEU

Mike Flanagan s’est fait un nom comme l’un des meilleurs du secteur en matière d’émissions d’horreur télévisées, mais il a presque apporté un côté plus sombre au DCEU en présentant un film Clayface orienté horreur à Warner Bros. Cependant, l’entreprise n’a pas t décoller même si Flanagan avait un certain nombre d’autres idées pour un chemin plus mature.





Il est assez ironique que James Gunn et Peter Safran semblent emmener le nouveau DCU à la fois sur le chemin des amis de la famille et sur un chemin R-rated plus mature en même temps. Cependant, lorsque Mike Flanagan, qui était à l’origine de succès de Netflix tels que La hantise de Hill House et Messe de minuit, a rencontré WB pour discuter de la possibilité de faire ressortir certains des personnages les plus sombres de DC, le producteur de l’époque n’a vraiment « saisi » aucune des idées de l’écrivain. En apparaissant sur le Script à part podcast, Flanagan a rappelé:

« Je suis allé à Warner Bros. pour avoir une réunion sur DC. C’était une assemblée générale avec [producer] Jon Berg parle de s’il y avait quelque chose dans l’univers DC pour lequel je pourrais convenir … Je veux vraiment[ed] faire Clayface. Je suis entré et j’ai dit: ‘Vous savez, si vous voulez faire des trucs DC à tendance horrifique, j’ai une bonne idée de Clayface. J’adorerais faire ce film. Et puis sinon, je voulais parler de Scarecrow et Justice League Dark and Constantine, et j’ai en quelque sorte tout jeté là-bas et puis j’ai dit: ‘Enfant, je m’habillais en Superman, parce que c’était mon héros — Christopher Reeve Superman était mon héros. Et la réunion n’a en quelque sorte abouti à rien. [Berg] Je n’ai pas vraiment saisi l’un de ces trucs. »





Le rejet du DCEU de Mike Flanagan a été un coup de pouce pour l’horreur à la télévision

Il y a beaucoup de gens qui croient que tout arrive pour une raison, et bien que le DCEU ait raté une partie de l’horreur de Mike Flanagan, cela a probablement été une bonne chose à long terme. Avec l’ancien DCEU maintenant en voie de disparition, les idées de Flanagan ont peut-être fini par être reléguées à l’histoire avec lui. Au lieu de cela, le scénariste-réalisateur a créé un certain nombre de projets populaires sur Netflix et a maintenant un gros contrat avec Amazon à espérer.

Le projet potentiel de toute une vie se profile également à l’horizon pour Flanagan s’il parvient à assumer son travail de rêve en apportant Stephen King’s Tour sombre aux écrans comme prévu à l’origine – comme une épopée multiplateforme. Bien que le projet ne fasse pas partie de l’accord Amazon que Flanagan vient de signer, il pourrait encore finir par trouver une maison avec le géant du streaming, qui a déjà pris en charge d’énormes émissions fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et La roue du temps.

En fin de compte, c’est encore loin pour le moment, mais il ne faudra pas longtemps avant que Flanagan ne livre sa prochaine offre d’horreur d’une manière ou d’une autre. C’est juste dommage que ce ne soit pas dans le cadre d’une franchise d’horreur DCU.