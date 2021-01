La troisième saison « Star Trek: Discovery » vient de se terminer le 7 janvier 2021, mais les fans de la série créée par Bryan Fuller et Alex Kurtzman pour CBS All Access demandent déjà un quatrième opus en Netflix.

Dans les premiers épisodes de la fiction mettant en vedette Sonequa Martin-Green, James Frain, Doug Jones et Jason Isaacs, une guerre éclate entre la Fédération et l’Empire Klingon après un siècle de silence, où un officier de Starfleet est dans le centre de conflit.

Alors que dans la deuxième saison, après des événements mystérieux dans différentes régions de la galaxie, Discovery remplit une nouvelle mission avec un capitaine provisoire: Christopher Pike, de l’Enterprise.

Le troisième volet emmène l’équipe du Discovery là où personne n’est allé auparavant: 930 ans dans le futur. Même la Fédération a subi quelques changements. Alors, y aura-t-il une quatrième saison de « Star Trek: Découverte« ?

La troisième saison de « Star Trek: Discovery » compte 13 épisodes (Photo: CBS All Access)

« STAR TREK: DISCOVERY » AURA-T-IL LA SAISON 4?

La reponse courte est oui. Le 16 octobre 2020, CBS All Access et Netflix a confirmé que la série comporterait un nouveau lot d’épisodes. Les responsables de la nouvelle étaient Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Alex Kurtzman et Michelle Paradise à travers une vidéo.

La production du prochain épisode a commencé à Toronto en novembre 2020 et devrait durer jusqu’en juin 2021. Le plan initial était de tourner les quatrième et cinquième saisons consécutives, mais la pandémie de coronavirus a tout changé.

De plus, le producteur exécutif Alex Kurtzman a noté que la cinquième tranche de « Star Trek: Découverte»Est déjà prévu, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé.

Selon Screen Rant, dans de nouveaux chapitres, la Fédération unie des planètes refera probablement surface après qu’une nouvelle réserve de dilithium aura été trouvée et exploitée.

Une fois le mystère qui a causé The Burn résolu, l’USS Discovery est devenu la lueur d’espoir, livrant du dilithium aux mondes membres de la Fédération et des voyages de distorsion vers la galaxie, mais la chaîne d’émeraude pourrait encore l’être. une menace malgré la mort de leur chef, Osyraa.

Que se passera-t-il dans la quatrième saison de « Star Trek: Discovery »? (Photo: CBS All Access)

QUAND SERA LA SAISON 4 DE «STAR TREK: DISCOVERY»?

La quatrième saison de « Star Trek: Découverte« Il n’a pas encore de date de sortie, mais il arrivera probablement en 2021 via CBS et simultanément sur la plateforme de Netflix en dehors des États-Unis. Il pourrait même être publié en 2022.