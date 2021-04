Remind Me: l’application pour se souvenir absolument de tout

Remind Me est l’application de rappel la plus simple à utiliser.

Dans Google Play Store, il existe un grand nombre d’applications de notes qui nous permettent de créer des rappels de nos tâches pour ne pas les oublier, comme Google Keep ou OneNote.

Mais le principal problème avec ces applications est qu’elles ont beaucoup de fonctionnalités et une courbe d’apprentissage ce qui n’est pas toujours aussi simple que nous le souhaiterions.

Si vraiment tout ce que nous voulons faire est de créer des notes comme rappels sans trop nous manger la tête, nous avons une nouvelle application très facile à utiliser appelée Rappelle moi.

Qu’est-ce que me le rappeler

Remind Me est un outil très simple créé par l’utilisateur de XDA-Developers, pineappleftw pour définir des rappels sous forme de notifications sur notre terminal mobile.

L’utilisation de cette application est vraiment simple et pour créer un rappel, il suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application sur notre mobile.

Mettre, poser un titre au rappel que nous allons créer.

au rappel que nous allons créer. Ajouter Une description de la tâche à effectuer.

de la tâche à effectuer. Pour sélectionner la priorité : faible (faible), moyen (moyen) ou élevé (élevé).

: faible (faible), moyen (moyen) ou élevé (élevé). Cliquez sur le bouton Rappelle moi pour créer le rappel.

Pour les personnes âgées, nous avons également la possibilité de marquer un rappel comme persistant pour qu’il ne disparaisse pas du panneau de notification de notre mobile Android même si nous le supprimons accidentellement, sauvegarde le au cas où nous voudrions le récupérer à un autre moment et programmez-le pour un jour et une heure spécifiques.

Lors de la planification d’un rappel, nous pouvons également définir un taux de répétition pour choisir parmi les options suivantes:

Une fois

du quotidien

Jours sélectionnés

Hebdomadaire

Mensuel

Annuel

De plus, Remind Me a un mode sombre, idéal pour les écrans AMOLED, et nous permet de créer un icône directe sur le bureau pour créer nos rappels directement sans ouvrir l’application.

Comment télécharger et installer Remind Me

Remind Me est une application totalement gratuit sans achats intégrés que nous pouvons télécharger directement dans le Play Store et à partir duquel nous vous laissons son lien de téléchargement direct à la fin de cet article.

Si tu as besoin plus d’informations sur cette application ou vous souhaitez contacter directement le développeur vous pouvez le faire via le fil de discussion du forum XDA

