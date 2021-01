Wishes for a Happy Befana 2021 sur Whatsapp: les plus belles images à télécharger pour l’épiphanie

La saison des vacances d’hiver et des salutations associées est sur le point de se fermer: comme d’habitude, c’est laÉpiphanie que toutes les parties emportent, et comme chaque année celle du befana c’est la dernière chance de reprendre contact avec des amis, des parents et des connaissances en profitant d’un anniversaire inscrit au calendrier. Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus de personnes profitent de cette journée pour envoyer des salutations sous forme d’images de bonjour et Happy Befana, ou de gifs et images animées auquel vous pouvez ajouter vos souhaits personnels.

En plus de ceux qui recherchent des photos de vilaines sorcières à télécharger gratuitement et à partager, il y a aussi ceux qui vivent la fête du 6 janvier dans leur signification plus religieuse et préfère chercher de nouvelles images pour des vœux de Bonne Epiphanie, toujours à partager sur Whatsapp et Facebook. Quelle que soit la façon dont vous préférez vivre les vacances, les images en ligne ne manquent pas pour souhaiter la sérénité à cette occasion également: voici les meilleures pour tous les goûts.

Bonjour et bonne Befana 2021: images de voeux gratuites pour Whatsapp et Facebook

Pour clôturer les vacances d’hiver avec style mais sans renoncer à une pincée de joie, il n’y a rien de mieux qu’une image de voeux joyeuse befana qui pointe sur les images caractéristiques des vacances. Celui de bas suspendus c’est l’une des images les plus populaires en ligne et hors ligne; même la même sorcière, souvent représentée à califourchon sur son balai, reçoit toujours son succès et transmet le message du mieux qu’il peut.

Gifs et images animées pour souhaiter une Bonne Epiphanie

Pour ceux qui veulent se faire remarquer, les images animées ne manquent pas, qui circulent en ligne sous le nom de Gif. Ces animations en boucle sont particulièrement utiles pour montrer le befana arrive, volant peut-être sur son balai en survolant les toits, laissant tomber des bonbons et des bonbons pour adultes et enfants.

Images drôles de Buona Befana

Aussi cette année, les images les plus ludiques sur le sujet ne manquent pas, qui après un 2020 à oublier ciblent parfois des thèmes tels que le coronavirus et le masque protecteur. Même en 2021, cependant, les blagues plus traditionnelles sur d’autres thèmes résistent, comme les vacances qui se terminent et l’apparition souvent négligée de la Befana.

Happy Epiphany: les mèmes et images les plus drôles

Parmi les images amusantes sur le thème de l’Épiphanie, les mèmes et les images pleines d’esprit ont une place particulière. Des cadeaux indésirables que la sorcière pourrait avoir en réserve à la quantité de nourriture servie pendant les vacances des derniers jours: les thèmes de ces images, généralement destinés aux amis et aux relations intimes, sont les plus diversifiés.

Images religieuses pour l’Épiphanie

Parmi les images les plus populaires pour cette fête, celles à thème religieux se démarquent certainement; Le 6 janvier est d’ailleurs un anniversaire chrétien, qui célèbre le jour de la visite des mages avec l’offrande de cadeaux à l’enfant Jésus, c’est pourquoi de nombreuses images de la bonne Epiphanie représentent les mages voyageant dans le désert à la suite de la comète.

Comment télécharger des images gratuites pour la Befana 2021 et les envoyer sur Whatsapp

Envoyer les images de la Befana 2021 sur WhatsApp ou les publier sur Facebook est très simple, surtout à partir de cette liste. Pour les télécharger, il suffit de les toucher avec votre doigt sur les smartphones et les tablettes ou de cliquer dessus avec le bouton droit à l’aide de la souris de l’ordinateur. L’élément à sélectionner est celui pour porter secours image: à ce stade, le contenu sera stocké dans la mémoire photographique de l’appareil ou, sur l’ordinateur, dans un dossier de votre choix tel que le bureau (ou le bureau).

Pour utiliser les images enregistrées sur WhatsApp et Facebook, ouvrez simplement l’une des deux applications et accédez à la boîte pour le composition de messages. En appuyant sur le bouton pour les pièces jointes, vous pouvez choisir de combiner le contenu multimédia avec ce que vous venez d’écrire: il suffit de choisir l’option relative aux images puis, dans la fenêtre qui s’ouvre, de retrouver le fichier enregistré quelques minutes plus tôt à l’endroit où il a été stocké .