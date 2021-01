Apprenez tout sur la déesse nordique de l’amour

Freya, ou Freia, est l’une des déesses nordiques les plus connues en raison de son charme, de sa beauté et aussi pour le symbolisme d’être une femme guerrière qui atteint ses objectifs indépendamment de l’aide masculine. Son nom signifie «dame» et représente toutes les femmes et en particulier celles qui ont une indépendance féminine.

Connue comme la déesse nordique de l’amour, du bonheur, de la beauté, de la richesse, de la magie, de la guerre et de la mort, Freya est l’une des plus anciennes déesses de l’ancienne religion germanique, dont les rapports qui la concernent ou la décrivent étaient les plus préservés. . Cependant, il y a encore un manque d’informations, puisque les documents sur cette icône religieuse ont été transmis ou modifiés par des historiens chrétiens médiévaux, pour être réécrits beaucoup plus tard.

Freya est la fille du géant Skadir et du dieu de la mer Njord. Elle a un frère jumeau nommé Freyr et ils se complètent tous les deux.

Freya est mariée au dieu Óðr – dont le nom ne sait pas exactement comment épeler, à certains endroits, il apparaît comme Odr et dans d’autres Óðr, avec la lettre «d» écrite différemment -, chargé de guider l’entraîneur du jour , avec qui il a deux enfants, Hnoss et Gersimi. Cependant, d’une manière ou d’une autre, Óðr disparaît, et donc, selon la légende, la déesse est toujours à la recherche, à la fois au ciel et sur terre, de son mari perdu. En cherchant, elle a versé des larmes qui se transforment en or sur terre et en ambre dans la mer, et pour cette raison, elle est devenue connue comme la déesse de la richesse.

Elle est incroyablement belle et a de nombreux admirateurs parmi les dieux, déesses, nains et géants. Aux formes curvilignes, Freya est une amoureuse des bijoux et autres matières nobles, souvent conquises par sa beauté enchanteresse. Elle a également une grande passion pour les poèmes et a besoin d’écouter de la musique pendant de nombreuses heures.

De plus, la déesse Freya adore voyager et pour cela elle utilise sa calèche tirée par deux chats noirs ou gris. Cependant, elle est également capable de voler avec sa cape de plumes de faucon, qu’elle prête souvent à d’autres dieux et déesses d’Asgard lorsqu’ils ont besoin de voler vers d’autres mondes.

Freya a également un sanglier appelé Hildisvini, qui est également utilisé comme moyen de locomotion pour la déesse. Cependant, les histoires disent que ce sanglier est en fait son amant humain déguisé, Ottar, et pour cette raison, Loki l’accuse constamment d’être immorale, pour avoir chevauché son amant en public.

La maison de Freya

Dans la mythologie nordique, il y a un endroit appelé Asgard, connu comme la maison des dieux. C’est à cet endroit que se trouve l’adresse de la déesse Freya, appelée Sessrumnir.

Selon cette même mythologie, tous les hommes qui meurent courageusement sur le champ de bataille vivront leur vie après la mort avec les dieux. La moitié des âmes de ces guerriers restent avec Freya, tandis que l’autre moitié est envoyée dans la demeure d’Odin.

Cette division des âmes se produit parce que, lorsque le jour de Ragnarok arrivera, toutes ces âmes devront à nouveau se battre pour l’humanité. En raison de cette connexion, Freya est constamment confondue avec l’épouse d’Odin, Frigga, mais la coexistence entre eux se limite à l’organisation des âmes pour la formation de la nouvelle armée.

Mythologie impliquant Freya

Freya a été brièvement mentionnée dans le poème de Volva, l’un des principaux poèmes d’Edda qui apporte beaucoup d’informations sur les événements passés et futurs au dieu Odin.

Pourtant, Freya portait le collier Brisingamen, un collier qui représentait le soleil et le cycle jour et nuit, soi-disant en or. Le collier faisait partie des objets donnés aux dieux par Alberich et était considéré comme un objet de grande valeur et de grande beauté. À un moment donné, le dieu de la triche, Loki, a volé ce collier et quand Freya a pris conscience de la disparition, il a demandé de l’aide à Heimdall.

Heimdall a vaincu Loki après une grande bataille, retournant à la maison et rendant le collier à la déesse. Cependant, ce moment a marqué une haine mutuelle qui, à l’avenir, conduirait à un autre combat final de Ragnarok.

Freya et l’origine des runes

Les runes sont des lettres caractéristiques, utilisées pour écrire dans de vieilles lettres germaniques, gravées dans la pierre ou le bois, qui sont devenues une forme d’oracle créé par les dieux.

Ainsi, Freya était chargée de découvrir comment les runes pouvaient être créées et utilisait sa sagesse pour influencer le destin d’Odin, qui s’est sacrifié pendant neuf jours sur l’Arbre de Vie et a ensuite fait don d’un de ses yeux pour la création de cet oracle.

Pourtant, la légende dit qu’au début des runes, seules les prêtresses de Freya étaient capables de lire cet oracle.

Dans la mythologie nordique, les noms donnés aux jours de la semaine sont inspirés des dieux et des déesses, Freya est associée au vendredi, bien qu’il existe des contradictions selon lesquelles, en fait, la déesse qui donne des noms aux vendredis est Frigga.

En tant que déesse de la fertilité, au fil du temps, de nombreuses femmes ont cherché Freya lorsqu’elles ont eu du mal à devenir enceintes et même aujourd’hui, beaucoup ont le désir d’être mère, mais ne peuvent pas prier ou invoquer la déesse demandant la fertilité. Vérifiez ci-dessous la prière et l’invocation pour vous connecter avec cette déesse.

Prière à Freya

«Dame d’Idisis, fertilité, pouvoir, amour et passion, aidez-moi à trouver mon chemin!

Dame des femmes, déesse suprême du féminin, montrez-moi la clé de la magie et de la justice!

Dame des chats et de la guerre, guidez-moi dans les moments difficiles et donnez-moi de l’agilité et du courage pour surmonter mes obstacles!

Dame de la richesse, donnez-moi l’énergie pure et réparatrice de votre amour.

Mon âme et mon cœur vous appartiennent et j’honorerai votre nom pour toujours!

Au nom du feu, de l’air, de la terre et de l’eau, puissante Reine du Vanir, la plus belle et la plus chère de toutes les déesses, versez sur moi vos bénédictions! ».

Invocation à la déesse Freya

«Dame d’une beauté incomparable;

Entends mon appel et éloigne tout mal.

Viens dame d’amour et de sensualité

Et baigne-moi avec la vérité.

Protégez-moi avec votre collier sacré,

De chaque sensation de douleur,

Avec ta cape de plumes de faucon

Prends moi dans tes bras

Et apprends-moi à avoir soif de pouvoir

La fierté de gagner.

Laisse moi connaître les secrets

Des runes sacrées d’Odin

Pour regarder au-delà de ce que tu vois

Ressentir ce qui me dépasse!

Grande Freya,

Dame d’amour,

De sensualité,

la puissance,

La fertilité,

De magie

Et la divination,

Entends mon appel,

Ecoute cette chanson

Oh grande dame,

Freya, Freya, Freya ».

