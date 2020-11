Joe Biden choisit le vétéran trans Shawn Skelly pour l’équipe de transition présidentielle

Le président élu Joe Biden et le vétéran transgenre Shawn Skelly. (Joe Raedle / Getty Images / Twitter / ShawnGSkelly)

Le président élu Joe Biden a fait appel au vétéran transgenre Shawn Skelly pour faire partie de son équipe de transition présidentielle au ministère de la Défense.

Donald Trump a interdit aux personnes transgenres de servir ouvertement dans l’armée américaine.

Joe Biden et Kamala Harris – qui ont été déclarés vainqueurs des élections américaines de samedi 7 novembre – se sont engagés à annuler l’interdiction discriminatoire de Trump sur les personnes trans dans l’armée.

Biden a nommé un certain nombre de personnes LGBT + dans son équipe de transition, y compris Skelly, qui a été le premier vétéran transgenre à obtenir une nomination présidentielle lorsque Barack Obama a nommé son directeur du Bureau du Secrétariat exécutif du ministère des Transports.

Shawn Skelly, cofondateur de l’organisation de défense LGBT + Out In National Security, est également un ancien assistant spécial du sous-secrétaire à la Défense pour l’acquisition, la technologie et la logistique.

L’administration Trump a également soutenu les tentatives légales d’interdire aux filles trans de faire du sport à l’école et a encouragé la discrimination à l’encontre des personnes trans dans les établissements de santé et les refuges pour sans-abri.

Dans le cadre de l’équipe de transition de Biden, Shawn Skelly sera l’un des responsables de l’évaluation du ministère de la Défense, de la compréhension de son fonctionnement et de l’aide à assurer un transfert de pouvoir en douceur.

Ted Kaufman, coprésident de l’équipe de transition, a déclaré: «Notre nation est aux prises avec une pandémie, une crise économique, des appels urgents à la justice raciale et la menace existentielle du changement climatique.

«Nous devons être prêts à un transfert transparent des connaissances vers la nouvelle administration afin de protéger nos intérêts au pays et à l’étranger.

«Le processus d’examen de l’agence aidera à jeter les bases pour relever ces défis le premier jour. Le travail des équipes d’examen de l’agence est essentiel pour protéger la sécurité nationale, faire face à la crise de santé publique en cours et démontrer que l’Amérique reste le phare de la démocratie pour la monde. »

Trump a jusqu’à présent refusé de travailler avec l’équipe de transition de Biden.