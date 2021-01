Nous avons testé la Volkswagen Tiguan la moins chère que vous puissiez acheter

Contrairement à ce qui est habituel dans les voitures de parc de presse, le Volkswagen Tiguan testé n’est pas une version haut de gamme et n’est pas livré avec «toutes les sauces»: le Tiguan 1.5 TSI (131 ch) Life est, en effet, la version la plus abordable du SUV à vendre sur le marché national.

Volkswagen demande un peu plus de 34 mille euros pour son SUV (très) spacieux et familier, mais «notre» Tiguan est un peu plus cher, avoisinant les 35 mille euros. C’est la faute des options qu’il apporte, mais pas beaucoup, juste deux: en plus de la couleur blanche, il ajoute uniquement le Digital Cockpit (tableau de bord numérique).

Le prix catalogue est supérieur à celui de ses principaux concurrents, mais quand on les nivelle par l’équipement, Tiguan Life gagne des points en compétitivité – c’est peut-être le plus abordable, mais cela ne se reflète pas dans une offre d’équipement austère.

Au contraire, Tiguan Life est très bien équipé, positivement surprenant, apportant même des «friandises» inhabituelles, et en plus, dans une gamme d’entrée: de la climatisation tri-zone à la boîte à gants réfrigérée, en passant par un attirail d’assistants au conduite qui inclut le régulateur de vitesse adaptatifs et même parcs seuls.

Le renforcement de l’équipement standard de tous les Tiguan a été l’une des nouveautés de son récent «visage lavant». Non seulement il a gagné en équipement, mais il a été visuellement renouvelé, avec un avant et un arrière redessinés – pare-chocs, phares à LED (série), calandre, optiques arrière à LED -, le point culminant étant allé jusqu’au Tiguan eHybrid sans précédent – que nous avons déjà conduit – et Tiguan R, le plus sportif.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

C’est devant nous que nous trouvons les plus grandes différences. Cependant, en général, Tiguan continue d’être du côté le plus conservateur et le plus discret du spectre visuel.

Et le moteur «entrée» vous convainc comme le niveau d’équipement?

Réponse rapide: non, pas vraiment. Le Volkswagen Tiguan n’est ni le plus compact ni le plus léger du segment. Avoir plus de 1500 kg – et uniquement avec le conducteur à bord – le 1.5 TSI avec 131 ch et 220 Nm s’avère un peu juste. Quelque chose que nous avons rapidement remarqué dans plusieurs situations, comme la nécessité de réduire une relation pour maintenir la vitesse sur certaines pentes, ou lorsque nous avons besoin de dépasser.

Les avantages ne sont rien de plus que modestes, mais rien contre la 1.5 TSI elle-même. Comme dans d’autres modèles et versions (en plus de ces 130 ch, il y en a un autre de 150 ch) dans lesquels nous l’avons déjà exploré, dans ce cas aussi c’est une unité très compétente et efficace. Le «candy point» se situe entre 2000 tr / min et 4000 tr / min, une plage où il se révèle plus réactif (absence de turbo-lag, ou très proche de lui) et vif. Tirez dessus et ne vous découragez pas d’aller au-delà de 5000 tr / min, là où il atteint sa puissance maximale.

Le moteur est très bien accompagné par la boîte manuelle à six rapports, qui est correctement décalée et son action, même si ce n’est pas une référence en cap, en vitesse et en tact, est très positive.

En revanche, le 1.5 TSI de 131 ch s’est avéré épargné en appétit sur route et à des vitesses inférieures à 100 km / h: une consommation dans la gamme des cinq litres est possible (il permet de désactiver deux des cylindres dans certaines conditions en économisant quelques dixièmes de plus) . Quand on exige plus du moteur, comme quand on veut vaincre l’inertie du Tiguan en ville, il monte facilement à huit litres (et quelques changements). Dans un usage mixte (ville, route et autoroute), la moyenne finale se situait entre 7,0 et 7,5 l / 100 km.

Volkswagen Tiguan avec côtes françaises …

Le moteur paraît « plus court » quand on découvre que le SUV allemand est un roadster né, capable de faire de longues courses à la fois avec tout le confort et le raffinement que l’on peut souhaiter. Cependant, les premiers kilomètres que j’ai parcourus au volant du Tiguan se sont révélés intrigants et révélateurs, mettant en évidence sa douceur, tant au toucher qu’au pas: c’était plus une proposition française qu’une proposition allemande.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Conservateur comme l’extérieur, mais solide dans l’assemblage

Une caractéristique très différente de la perception que nous avons en règle générale des voitures allemandes, dans laquelle elles semblent avoir été plus «sculptées» d’un bloc solide de matériau, se traduisant par des commandes plus lourdes et une marche plus sèche, surtout lorsque nous les comparons avec les vôtres. rivaux.

Pas ce Tiguan. Même face à la Golf la plus compacte et la plus légère – que j’ai également testée – nous avons constaté que le SUV n’est pas seulement celui avec des commandes (beaucoup) plus légères, mais l’amortissement nous porte à croire que nous flottons pratiquement sur de nombreuses irrégularités de la route. . Une qualité qui, je crois, tient beaucoup aux pneus qu’elle a apportés, ou mieux, aux dimensions des pneus.

La Tiguan Life est équipée de jantes de 17 pouces de série, entourées de pneus 215/65 R17 (modestes), contrairement aux pneus 19 pouces (pneus 255/45) beaucoup plus gros et (certes) plus attrayants de la Tiguan R Line, par exemple. C’est le généreux profil 65 qui garantit le «coussin d’air» nécessaire à la marche en douceur de ce SUV.

… Mais c’est solidement allemand

Cependant, contrairement à certaines propositions françaises confortables, cet Allemand aussi confortable excelle dans certains aspects dynamiques. Le confort et la douceur ne se traduisent pas par moins de précision, de contrôle ou d’efficacité dynamique lorsque nous augmentons le rythme sur des routes plus sinueuses. C’est quand on en «abuse» davantage que l’on se rend compte que derrière toute la douceur (apparemment) française demeure la solidité allemande attendue.

Dans ces moments-là, on découvre qu’il ne cesse d’être précis, progressif et prévisible, répondant avec une grande disponibilité à nos commandes (sur la direction), et les mouvements du corps sont toujours contenus. On regrette seulement la quasi-absence de soutien des sièges, que ce soit en appui latéral ou pour les jambes – en revanche, ils sont assez confortables. Plus efficace que amusant, mais le Volkswagen Tiguan est un SUV pour la famille et rien de plus.

À la famille

De plus, il reste le même Volkswagen Tiguan que nous connaissons depuis 2016, conservant les très bons attributs pour un usage familial. Je me réfère, bien entendu, au grand espace à bord. Nous accédons facilement à la deuxième rangée, où nous voyageons sans encombre – avec beaucoup de place pour les jambes et la tête – à moins que nous ne soyons le passager au milieu qui devra faire face à un siège plus ferme et un tunnel de transmission saillant.

Les sièges à l’arrière, pour plus, coulissent longitudinalement et on peut même régler l’inclinaison du dossier. Le compartiment à bagages est également parmi les plus grands du segment, rivalisant avec celui de certains fourgons et nous pouvons rabattre les sièges arrière depuis le coffre à bagages – une commodité très utile.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Large compartiment à bagages, capable de rivaliser avec celui de plusieurs fourgons, ne pèche que par le « pas » entre la porte et le plancher.

Il continue d’être le maître de l’un des intérieurs les plus solides du segment, malgré quelques «innovations», comme les nouvelles commandes de climatisation. Oui, ils sont toujours sortis de l’infodivertissement, mais ils sont désormais composés de surfaces tactiles qui perdent leur facilité d’utilisation – nécessitant plus de précision et d’attention de notre part – par rapport aux commandes rotatives plus conventionnelles.

C’est le voiture Tiguan me convient-il?

La Volkswagen Tiguan la moins chère que vous puissiez acheter s’est avérée être une agréable surprise, à la fois pour son offre d’équipement standard et pour son confort, sa douceur et son raffinement. Cependant, c’est votre moteur qui évite une recommandation complète. Non pas à cause du manque de qualités du 1.5 TSI, qui sont nombreuses, mais à cause des nombres modestes de cette version. Si nous utilisons Tiguan comme prévu, c’est-à-dire en tant que membre de la famille, transportant souvent des personnes et des marchandises, les 131 chevaux se révèlent être juste pour cela.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Tiguan Life est très bien équipé, avec plusieurs objets insolites, comme la boîte à gants réfrigérée …

La solution est, sans quitter les moteurs essence, de faire le saut vers sa version 150 ch et 250 Nm. Cependant, au France, il n’est possible de l’acheter qu’avec la boîte à double embrayage DSG – que beaucoup préfèrent même dans ce type de véhicule. Cependant, il est également plus cher, avec le 1.5 TSI de 150 ch à partir d’environ 37 500 euros.

L’autre option est la version Diesel correspondante, le 2.0 TDI de 122 ch, qui, bien qu’encore moins puissant, offre encore 100 Nm de couple, ce qui fait la différence, surtout sous charge. Le problème est … le prix, avec le 2.0 TDI qui démarre très près de 40 mille euros. Uniquement pour les «pop-kilomètres».